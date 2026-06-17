L'Italia di Velasco torna a vincere, 3-0 alle ceche in VNL: calo nel finale, Fahr e Antropova danno la sveglia

La Week 2 a Manila comincia con un successo per le Azzurre, ma quanti brividi nel terzo set. La centrale rientra e ammette: "Mi sento la più 'vecchia' tra tante giovani".

Non è abituata a perdere, talmente poco che ha pensato bene di riprendere subito a vincere, già dalla prima occasione utile. Pronto riscatto per l’Italvolley di Velasco nella prima partita della Week 2 di VNL a Manila contro la Cechia (o Repubblica Ceca, per chi è abituato alla vecchia denominazione). Tre a zero a una Nazionale in salute, reduce da un’ottima prima parte di torneo e capace di impensierire le Azzurre soprattutto nella parte finale del terzo set, complice un improvviso calo. Devastanti Sarah Fahr, al rientro, e la “solita” Kate Antropova, miglior marcatrice anche di questo incontro con 21 palloni messi a terra.

Volley, niente scorie per le Azzurre dopo il ko in Brasile

La battaglia di Brasilia, perso al quinto set contro le scatenate verdeoro, non ha lasciato scorie nella mente e neppure nel gioco delle Azzurre. Lo si capisce sin dai primi scambi. In palleggio c’è Cambi, opposta Obossa, schiacciatrici Antropova e Nervini, centrali Fahr e Meli, con Fersino libero. Sono le bordate di Kate a regalare il primo allungo all’Italia (14-9), gestito senza particolari patemi e consolidato nel finale fino al 25-18 che chiude il primo set. Nel secondo l’Italia parte male (5-8), ma si rimette subito in carreggiata. Nervini e Obossa affiancno Antropova e le Azzurre rispondono a Brancuska: 25-21 e due set a zero.

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Tre a zero alla Cechia e Fahr scherza: “Mi sento la più vecchia”

Nel terzo sembra tutto facile per l’Italia, che vola anche a +9 (17-8). Un calo improvviso riapre i giochi (20-19), la sveglia la danno Fahr e Antropova che scuotono le compagne e blindano il successo (25-22). “In mezzo a tutte queste giovani mi sento la più ‘vecchia’, devo prendermi più responabilità“, la scherzosa ammissione di Sarah Fahr, autrice di 13 punti alla prima partita da titolare. “Siamo felici, nel terzo set ci siamo distratte un pochino, ma siamo riuscite a portare a casa la vittoria. Da parte mia cerco di portare stabilità alle compagne, dobbiamo crescere ma sono molto contenta. È bellissimo essere tornata a giocare, non vedevo l’ora”.

Velasco lascia spazio a Barbolini, ora per l’Italvolley c’è la Serbia

Come di consueto in molte partite di VNL, da Julio Velasco spazio all’analisi del suo illustre assistente, Massimo Barbolini: “Abbiamo vinto 3-0 e siamo molto felici, eravamo allo stesso livello delle nostre avversarie, anche le ceche avevano vinto tre partite nella Week 1. Siamo riusciti a batterle senza perdere set, giocando complessivamente bene. Il ritorno di Fahr sicuramente ci aiuta, anche se avevamo fatto bene anche senza di lei. Siamo state positive in ogni fondamentale, nel terzo set in particolare con un ottimo servizio”. Per le Azzurre il prossimo impegno è fissato per le 14 di giovedì 18 giugno sempre a Manila contro la Serbia.