L'Italvolley di De Giorgi travolge la Turchia in VNL, Velasco vola nelle Filippine per tornare a vincere

Secco 3-0 per gli Azzurri nella terza partita del girone di Ottawa, gran finale contro gli Stati Uniti: entrambe le Nazionali prime nei rispettivi ranking mondiali.

Italia Caput Mundi nella pallavolo. Nonostante le sconfitte rimediate nella prima settimana di VNL contro Brasile e Francia, tanto le Azzurre a livello femminile quanto gli Azzurri a livello maschile figurano in prima posizione nei rispettivi ranking mondiali. Dettagli che certificano il dominio del volley azzurro, testimoniato dai risultati: Egonu e compagne sono campionesse del mondo, proprio come Giannelli e soci tra i maschietti. Egonu e Giannelli che, per giunta, non figurano tra i convocati per le prime partite di questa nuova edizione della Volleyball Nations League. In cui, nella notte, l’Italia di De Giorgi ha ottenuto un altro successo: un confortante 3-0 sulla Turchia.

Volley, Azzurri in forma a Ottawa: 3-0 alla Turchia

Partita giocata a Ottawa con Paolo Porro in palleggio, Bovolenta opposto, Gargiulo e Sanguinetti al centro, Bottolo e Sani schiacciatori e con Laurenzano libero, risultata tiratissima soltanto per un set, il primo, chiuso sul punteggio di 29-27. Azzurri avanti di quattro lunghezze (21-17), raggiunti dai turchi e bravi a chiudere grazie agli innesti di Pace, Luca Porro e Mati. Più nette le vittorie del secondo (25-14) e del terzo parziale (25-20). Miglior marcatore azzurro Sani con 16 punti, 11 a testa per Bovolenta e Bottolo. Nessun giocatore in doppia cifra per la Turchia, guidata in panchina dalla vecchia volpe Kovac.

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La gioia di Sani e di Sanguinetti, ora gli Stati Uniti

Domenica a mezzanotte per gli Azzurri ultimo impegno canadese contro gli Stati Uniti. L’Italia vanta uno score di due vittorie e una sconfitta, punta a chiudere la Week 1 in bellezza. “Oggi mi è piaciuto il nostro atteggiamento nel primo set e come con la Germania, siamo stati bravi nei momenti clou della partita“, l’analisi del top scorer azzurro Francesco Sani. “Con la Francia avevamo lasciato per strada qualche opportunità, oggi invece siamo stati lucidi”. Più che soddisfatto anche Giovanni Sanguinetti: “Abbiamo chiuso la partita in tre set e questo era un nostro obiettivo. Sono felice del mio contributo, ma oggi era importante vincere e lo abbiamo fatto“.

Le Azzurre di Velasco nelle Filippine per la Week 2

Intanto la Nazionale femminile è volata nelle Filippine per la Week 2. Velasco vuol tornare a vincere dopo aver interrotto, col 2-3 in Brasile, la serie record di 39 successi di fila in competizioni ufficiali. Ancora assenti Egonu, Sylla, Orro e Danesi, ci saranno Cambi e Scola al palleggio, Nervini, Omoruyi, Giovannini e Antropova schiacciatrici, Meli, Nwakalor, Fahr e Manfredini al centro, Adigwe e Obossa opposte, Fersino e Moro liberi. Prima sfida mercoledì 17 giugno alle 10 a Pasig City contro la Repubblica Ceca, quindi i match contro Serbia (18 giugno alle 14), USA (20 giugno alle 10) e Giappone (21 giugno ore 14).