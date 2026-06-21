VNL, torna Antropova e l'Italia spazza via paura e critiche: 3-0 al Giappone, Velasco respira, Finals vicine

Dopo lo sconcertante 0-3 con gli Stati Uniti, la miglior prestazione delle Azzurre nel torneo: un'ora e trenta minuti bastano per superare le insidiose nipponiche.

Le critiche dopo lo 0-3 con gli Stati Uniti erano state pungenti, in molti casi ingenerose. Perché si era trattato di una battuta d’arresto in qualche modo preventivabile per una squadra piena zeppa di giovani, contro un’avversaria forte e quadrata. Critiche spazzate via dalla miglior prestazione dell’Italia, nella Week 2 e in tutta questa edizione della VNL, la Nations League del Volley. Tre a zero al Giappone, che prima dell’incontro precedeva le Azzurre in classifica di una vittoria e di tre punti. Successo vitale per il ranking e per il morale, con Julio Velasco che può tirare un sospiro di sollievo: la strada verso le Finals di Macao, ora, è in discesa.

Volley, Antropova trascina le Azzurre al riscatto

Nella terza e ultima settimana, a luglio, l’Italia – per giunta – sarà “rinforzata” da altre big. Contro il Giappone è bastato rimettere nello starting six Antropova per ritrovare smalto, brillantezza, efficacia e imprevedibilità in attacco. Per l’opposta che in azzurro da questa estate gioca da schiacciatrice e che da settembre si trasferirà da Scandicci all’Eczacibasi, in Turchia, 17 punti all’attivo e tanti palloni messi a terra quando contava di più, nelle fasi decisive dei tre set. Insieme a lei in doppia cifra anche Nervini, Fahr e Omoruyi, tutte autrici di dieci punti a testa. Nel Giappone 12 punti per lo spauracchio Ishikawa, ben contenuta a muro e in difesa dalle italiane.

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Tris al Giappone, Kate è devastante in attacco

C’è Kate in diagonale con Cambi al palleggio, Nwakalor e Meli centrali con Nervini e Omoruyi schiacciatrici e Fersino libero. Proprio Antropova e Omoruyi firmano l’allungo (+3) che l’Italia gestisce con autorevolezza fino alla conclusione del primo set: 25-20. Nel secondo le Azzurre scappano via fino al 17-12, con Omoruyi e Nwakalor sugli scudi. Il Giappone non molla, rientra sul 23-23 ma alla fine è piegato 25-23 da un sontuoso ace di Antropova. Nel terzo set la storia si ripete ma stavolta le Azzurre non si addormentano e chiudono in scioltezza sul 25-18 per la gioia dei tifosi filippini, tutti schierati dalla loro parte.

Fahr: “Ora a Cervia palestra e un po’ di spaggia”

“Dopo la sconfitta con gli Stati Uniti volevamo qualcosa di diverso, abbiamo cambiato un po’ l’assetto, Antropova come opposta ci ha dato più stabilità“, l’analisi di Sarah Fahr. “Non è mai facile giocare contro il Giappone, bisogna avere molta pazienza e scegliere gli attacchi con saggezza, difendendo forte. È stato divertente giocare con tante giocatrici che forse non ci saranno nella prossima fase. Era super importante vincere, ora ci vediamo a Hong Kong. Con tanti cambi? Forse. Ora torniamo in Italia, ci alleneremo a Cervia tra palestra e spiaggia, sarà un toccasana dal punto di vista mentale”.