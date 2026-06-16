VNL, l'Italia debutta con la Cechia nella week 2. Nervini elogia Velasco e ammette: "Veterana? A 22 anni mi fa strano"

Scatta la week 2 di VNL femminile e per l'Italia c'è subito la rivelazione Repubblica Ceca. Nervini guida un gruppo giovane e dice: "Con Antropova in posto 4 cambia il mio modo di giocare, ma funziona"

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Si torna sempre volentieri dove si è stati bene. E poco importa se stavolta sono le ragazze (e non gli uomini) ad essere sbarcate nelle Filippine: lì dove 9 mesi fa i maschi costruirono il loro favoloso bis mondiale, adesso saranno Antropova e compagne a provare a dare una bella scossa alla loro avventura in VNL. Che dopo la prima week le vede costrette a inseguire Brasile e Giappone, ma con la sensazione che il meglio debba ancora venire. Perché l’Italia sin qui ha giocato con tantissime giovani e pure in una veste sperimentale (vedi Antropova spostata di banda), e quando torneranno tutte le big la musica potrebbe ulteriormente accelerare.

Subito la Cechia per ritrovare la via della vittoria

A Pasig City, sobborgo popoloso di Manila, le ragazze di Velasco affronteranno test piuttosto probanti nella seconda week del tradizionale torneo estivo che precede l’appuntamento con Eurovolley. A partire dal match di domani (ore 10, diretta Dazn e VBTV) contro la Repubblica Ceca, che in classifica segue a una sola lunghezza di distanza le azzurre, e che ha dimostrato nel recente passato di aver alzato l’asticella ed essersi avvicinata alle principali nazionali del panorama del volley internazionale.

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“Affronteremo una squadra che nella prima tappa ha fatto molto bene e contro cui dovremo fare massima attenzione”, spiega Stella Nervini, una delle pochissime reduci dal trionfo mondiale in terra d’Asia della passata estate (era Bangkok, ma poco cambia). “Loro sin qui hanno fatto leva sulla poca pressione che avevano, ma noi dovremo essere brave a mantenere il nostro solito approccio, con la giusta dose di concentrazione e pronte a darci una mano reciprocamente.

Starà a loro metterci in difficoltà, perché noi dovremo principalmente pensare al nostro campo e al nostro ritmo. Abbiamo lavorato molto su servizio e ricezione in questi giorni, due aspetti essenziali per cercare di essere il più incisive possibili nelle varie fasi di gioco, ma mettendo in ritmo anche le centrali”.

Stella, di nome e di fatto. “Cerco di aiutare le più giovani”

Nervini ha soltanto 22 anni ma è praticamente una “veterana” del gruppo di Velasco. “Questa cosa mi fa un po’ strano, perché onestamente alla mia età non pensi di essere così “anziana” ed esperta. Però la cosa mi inorgoglisce, perché significa che sto crescendo e migliorando insieme a questa grande squadra. Ero una novità e ora sono quasi un riferimento per le tanti giovani esordienti e vi assicuro che ce ne sono e sono bravissime. A tutte provo a dare consigli per aiutarle a crescere e godersi la convocazione.

Personalmente sto lavorando tanto sulla ricezione, dal momento che con lo spostamento in posto 4 di Antropova è un po’ cambiata come sistema. Dobbiamo adattarci a questa grande novità e pertanto mi sto concentrando su questo fondamentale, sperando di dare le risposte che lo staff si aspetta”. Per ora, risposte arrivate a destinazione.

Serbia, USA e Giappone le avversarie fino a domenica

L’Italia scenderà in campo con la Cechia e poi affronterà giovedì alle 14 la Serbia, che rispetto alla “solita” Serbia si presenta a sua volta in una veste assai sperimentale alla seconda settimana (non a caso ha raccolto una vittorie e 3 ko. nella prima week e se vuole rientrare tra le prime 8 non può permettersi altri passo falsi). Sabato alle 10 altra sfida di cartello contro gli Stati Uniti, domenica alle 14 la chiusura con il Giappone.

Insomma, un cammino bello tosto che metterà alla prova le ragazze di Velasco, che a a Pasig City ha portato Sarah Fahr al posto di Akrari nella batteria delle centrali, Josephina Obossa in luogo di Diop come martello di riserva per Adigwe e Ilenia Moro con secondo libero al posto di Spirito.

L’obiettivo è blindare la posizione in classifica per poi andare senza grossi patemi d’animo all’ultima week, quella in programma a Hong Kong dal 10 luglio con avversarie Ucraina, Belgio, Canada e Cina, quando però potrebbero rivedersi almeno Orro e Sylla (e forse pure Egonu e Danesi).