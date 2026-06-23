VNL, l'Italia di De Giorgi a Lubiana ritrova Lavia dopo il grave infortunio di agosto. E c'è pure Galassi

Azzurri a Lubiana, dove domani alle 13 sfidano la Bulgaria nel primo impegno della week 2 di VNL. Dopo il grave infortunio dello scorso agosto torna in gruppo Daniele Lavia.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

A ritmo serrato, come solo la VNL sa essere. Tanto che basta qualche giorno appena per spostare nuovamente il mirino dalle femmine ai maschi, con l’Italia di De Giorgi impegnata a Lubiana nella week 2 del torneo che precede l’appuntamento di fine estate con EuroVolley. E sarà un settimana importante quella che vedrà impegnato gli azzurri in un’arena che per il commissario tecnico ha il sapore dolce del primo trionfo sulla panchina della nazionale, con gli Europei vinti nel 2021 battendo proprio i padroni di casa sloveni (a casa loro).

Riecco Lavia: dopo 10 mesi Daniele rivede l’azzurro

La strada che conduce alla final eight di Ningbo è ancora lunga, ma di sicuro le partite contro Bulgaria (domani alle 13: l’ultima volta che si trovarono di fronte fu nella finale mondiale di Manila), Ucraina (giovedì alle 16,30), Brasile (venerdì alle 20) e Slovenia (domenica alle 20,30) potrebbero aiutare a mettere una seria ipoteca sul traguardo finale. E per l’occasione il CT ha deciso di riportare in azzurro una pedina il cui recupero rappresenta una delle priorità dell’estate della nazionale.

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Anche perché Daniele Lavia ha un conto aperto con la buona sorte: l’infortunio rimediato in allenamento a fine agosto dell’anno passato, che ha finito per condizionarne tutta la stagione con i club (è rientrato a primavera, ma il vero Lavia non è mai realmente tornato, con vivo disappunto di Trento), è ormai un lontano ricordo e lo schiacciatore di Cariati è pronto a riprendersi il suo ruolo all’interno del gruppo.

Tra l’altro Lavia sarà con ogni probabilità anche il capitano della nazionale azzurra nella pool in terra di Slovenia, sebbene Bottolo abbia rispettato appieno le consegne durante la week in terra canadese. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, con l’Itas Trentino che aveva anche minacciato di rivolgersi nelle sedi competenti per richiedere un indennizzo alla FIPAV (comunque l’infortunio dell’anno passato è servito per aprire un tavolo di confronto tra club e federazione, legati soprattutto agli aspetti assicurativi), una ripartenza un po’ in tutti i sensi.

Prima chiamata anche per Galassi, Sbertoli e Cortesia

Il ritorno di Lavia non è però l’unico in vista della tornata di metà VNL: prima chiamata stagionale anche per Leonardo Cortesia, centrale di Verona, così come per il neo sposo Riccardo Sbertoli, che dopo aver portato all’altare la sua Beatrice lo scorso 30 maggio ha subito ripreso a lavorare per farsi trovare pronto proprio in vista della week 2 del torneo. E con loro, graditissimo anche il ritorno di Gianluca Galassi, che dopo aver superato il tumore al testicolo diagnosticato a fine 2025 (ed essere rientrato praticamente in pianta stabile da fine marzo) a sua volta è alla prima chiamata stagionale.

A far spazio ai 4 nuovi arrivi c’hanno pensato Mattia Orioli (per Lavia), Pardo Mati (per Galassi), Giovanni Gargiulo (per Cortesia) e Mattia Boninfante (per Sbertoli). Per il resto, confermati i 10 già visiti all’opera a Ottawa nella week 1: Paolo Porro al palleggio, Rychlicki e Bovolenta in posto 2, Pace e Laurenzano liberi, Bottolo, Luca Porro e Sani schiacciatori e Sanguinetti e Mosca centrali.

Dopo le prime 4 gare l’Italia è appaiata al terzo posto a quota 9 punti assieme a Stati Uniti e Serbia, alle spalle dalla coppia di testa composta da Brasile e Giappone con 11 punti. Una buona week a Lubiana consegnerebbe un’ipoteca sul passaggio alla final eight, ricordando che gli azzurri torneranno poi in campo a metà luglio affrontando Giappone, Argentina, Belgio e Cuba nell’ultima week, in programma a Osaka.