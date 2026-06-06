VNL, l'Italia di Velasco c'ha preso gusto: 3-0 anche all'Olanda, Adigwe super in attacco, Antropova cresce in difesa

Non sbaglia un colpo l'Italvolley femminile che dopo due gare di VNL è l'unica a non aver concesso un set alle rivali. Vittoria numero 38 di fila. Stasera (20.30) c'è la Turchia

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È un po’ come le ciliegie: di questi tempi una tira l’altra, e la nazionale di Julio Velasco non vuol essere da meno. Ma in questo caso è il 3-0 a fare la felicità della ragazze di Julio: dopo la Bulgaria, anche l’Olanda viene ripagata con la medesima moneta, tanto che dopo due gare della prima week della VNL 2026 l’Italia guarda tutte dall’alto verso il basso (unica squadra a non aver concesso neppure un set). E così facendo arriva anche la vittoria consecutiva numero 38 in gare ufficiali: non perdiamo da più di due anni (era il 2 giugno 2024, avversario il Brasile) e per ora nessuno ha saputo frenare la verve delle azzurre, pronte a tornare in campo in serata contro la Turchia (20,30) e poi domani nell’ultima sfida del programma di Brasilia, opposte proprio alla nazionale di casa.

Adigwe in attacco è già una garanzia: 18 punti e tanto spettacolo

Insomma, è un’Italia giovane, ma sempre e comunque vincente. Dove la parte della leonessa l’ha fatta ancora una volta Merit Adigwe: dopo i 12 punti firmati all’esordio assoluto in gare ufficiali, l’opposto “di scorta” di Conegliano (ancora per quanto?) ne firma 18 contro le neerlandesi, che unitamente ai 14 di un’Antropova sempre più convincente nel ruolo di schiacciatrice confezionano il tris che non ammette repliche.

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Perché l’Italia è stata sempre saldamente padrona del proprio destino: 25-22, 25-18-25-22 il risultato finale di una partita nella quale le italiane si sono esaltate nei momenti più importanti, senza mai offrire alle rivali l’opportunità di scappare o quantomeno di metterle davvero sotto pressione.

Il tutto in una serata nella quale Velasco si presenta in avvio con un unico cambio di formazione, con Loveth Omoruyi preferita a Stella Nervini in banda (quest’ultima non al meglio, e infatti resterà in panca per tutto l’incontro). Omoruyi che era stata in qualche modo una delle tante note liete del debutto con la Bulgaria e che risponde presente, anche se poi le protagoniste di serata sono al solito Antropova e (soprattutto) Adigwe.

Fersino non fa rimpiangere De Gennaro (e non era facile…)

Quest’ultima, gravata del compito di non far rimpiangere in posto 2 né Egonu e tantomeno Kate, sfodera una prestazione di livello assoluto: 18 punti e 48% in attacco, con attacchi esplosivi e la sensazione di un potenziale notevole. A brillare però è ancora una volta Eleonora Fersino: l’eredità di Moki De Gennaro è pesantissima, ma il libero di Milano non sente la pressione e in difesa alza sensibilmente l’asticella, mostrandosi sempre reattiva e infilando alcune giocate di qualità assoluta.

Con Cambi padrona della regia, l’Italia riesce ad andare senza assilli nonostante Antropova fatichi un po’ in attacco (27% di efficienza), ma compensando con numeri sempre più convincenti in ricezione e difesa. Insomma, solo buone nuove per Velasco, che in avvio assiste al contro break di 5-0 col quale le sue ragazze ribaltano l’iniziale tentativo di allungo orange. Kok e Dambrink provano a mantenere in scia le compagne ma l’Italia viaggia sull’entusiasmo di Omoruyi e poi sull’efficienza del doppio cambio, con Diop che non fa rimpiangere Adigwe. Nel finale di primo set i conti li chiude Antropova, andando oltre anche un discusso punto“girato” al video check per un impercettibile fallo di invasione di Fersino sul 21-19.

Nel secondo set Omoruyi e Adigwe partono subito sparate e l’Italia veleggia sicura, con Manfredini e Nwakalor che alzano i giri del motore anche sottorete. L’unico vero guizzo le olandesi lo mostrano in avvio di terzo set, quando da 6-3 per l’Italia si ritrovano avanti sul 10-8. Velasco ci vuole parlare su e al rientro in campo Nwakalor (muro), Antropova (attacco) e ancora Adigwe firmano l’immediato controsorpasso. Nel finale Fersino non fa più cadere un pallone e dopo un altro muro di Nwakalor ci pensa la solita Adigwe a chiudere i conti, confezionando il parziale di 3-0 col quale si chiude il match.

Omoruyi esalta le compagne. Stasera (20.30) c’è la Turchia

“Era un test difficilissimo contro una squadra che sta giocando una buona pallavolo”, il commento di Loveth Omoruyi. “L’Olanda ha con giocatrici che giocano in maniera molto veloce e quindi imprevedibile e hanno provato a insistere tanto sulle mani del muro, difendendo forte. Noi state molto brave a gestire le difficoltà che si sono presentate nel corso del match.

Forse è proprio questo l’aspetto più importante di questa partita: riuscire a venire fuori dai momenti complicati soprattutto nel terzo set. È un qualcosa che ci sta contraddistinguendo perché spesso accade e quasi sempre riusciamo a reagire in maniera positiva e questa è una caratteristica di squadra di cui vado particolarmente fiera”. Stasera (20.30) la sfida con la Turchia di Santarelli, sin qui balbettante (3-2 sulla Dominicana, 0-3 con l’Olanda).