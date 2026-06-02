VNL, l'Italia di Velasco debutta con la Bulgaria. Prima da capitana per Cambi: "Emozionata, voglio vincere"

Mercoledì sera l'Italia di Velasco debutta in VNL a Brasilia, affrontando la Bulgaria. Una squadra giovane e tante novità per aprire un nuovo ciclo. Carlotta debutta con la fascia.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Non perdiamo da 36 partite, non abbiamo però necessità di continuare a farlo all’infinito. Perché Julio Velasco di certi primati non sa cosa farsene: lui vuole vincere le partite che contano, e la prima week di VNL in qualche modo è un po’ distante da quelle che sarebbero le priorità in fatto di risultati. Contro la Bulgaria, però, l’Italia del Vate di La Plata confida di ripartire subito forte e di ribadire il suo ruolo di squadra da battere, sempre e comunque. Anche quando mancano senatrici del calibro di Egonu, Orro, Sylla, Danesi e Fahr, giusto per citarne alcune. E non ci sarà neppure Moki De Gennaro, che la nazionale l’ha lasciata (da trionfatrice) dopo l’ultimo successo mondiale. I primordi di una nuova era, ma guai a sottovalutare la “nuova” Italia targata Velasco.

La prima volta di Carlotta capitano: “Tutta un’altra storia”

Domani a Brasilia (ore 21,30, diretta Dazn e VBTV) le azzurre cercheranno subito di mettere a frutto il lavoro svolto nelle ultime settimane. I test che hanno preceduto il debutto in VNL sono stati tutti favorevoli, ma chiaramente le partite ufficiali hanno tutte un altro valore. “La striscia vincente e i grandi risultati ottenuti negli ultimi due anni rappresentano certamente una grande responsabilità”, spiega Carlotta Cambi, al debutto nel ruolo di capitano della nazionale.

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“Tutto questo però non deve diventare un peso. Adesso ripartiamo con un gruppo giovane e rinnovato, con l’obiettivo di entrare in campo ogni giorno pronte a dare tutto e senza alcun preconcetto dovuto a quanto fatto in passato. Siamo consapevoli di aver fatto qualcosa di incredibile nell’ultimo biennio, ma adesso è tutta un’altra storia: Velasco ha apportato dei cambiamenti, dando l’opportunità a tante giovani atlete di vestire questa maglia e di vivere un’esperienza che arricchisce sia dal punto di vista tecnico che umano. Faremo i conti con un pizzico di emozione e con quelle novità a cui dovremo rispondere con spirito di adattamento”.

Giovannini pronta a raccogliere la sfida: “Daremo il massimo”

L’Italia debutterà contro la Bulgaria, poi affronterà Olanda e Turchia prima di sfidare le padrone di casa del Brasile. “Affronteremo ottime squadre, tutte intenzionate a renderci la vita difficile”, aggiunge Cambi. “Dovremo dare il massimo mettendo in campo la pallavolo che sappiamo e dobbiamo giocare”.

Un concetto ripreso anche da Gaia Giovannini, che a sua volta è una presenza costante nelle convocazioni di Velasco. “Non mi sento ancora una giocatrice esperta, sebbene sia arrivata alla terza estate consecutiva in azzurro. L’obiettivo non cambia, è sempre lo stesso, anche se devo ammettere c’è sempre quel pizzico di emozione che non fa male.

In questa prima week di VNL affronteremo squadre forti anche se non tutte saranno al completo. Noi però stiamo lavorando per questo tipo di sfide, ci stiamo preparando lavorando duro in allenamento consapevoli che ci sarà pressione e che quindi dovremo dare il massimo”.

La grande novità: Antropova in posto 4, aspettando Egonu

L’Italia ha vinto le ultime due edizioni della VNL, ma mai come stavolta si presenta con una veste assai rinnovata. Anche se la novità maggiore riguarda lo spostamento di Kate Antropova nel ruolo di schiacciatrice, un esperimento che Velasco ha deciso di portare avanti nell’ottica di provarla poi assieme a Paola Egonu (schierata nel ruolo di opposto) in una batteria di attaccanti formidabili in vista di Eurovolley.

Chiaro che mancando molte delle protagoniste dell’ultima estate azzurra, questa Italia mostrerà tante giocatrici quasi al debutto: il sestetto titolare dovrebbe prevedere Cambi al palleggio e Adigwe in posto 2, Nwakalor e Manfredini centrali, Antropova e Nervini in banda e Fersino nel ruolo di libero. Le azzurre torneranno in campo nella notte tra venerdì e sabato alle 1 contro l’Olanda, poi sabato alle 20,30 contro la Turchia e infine domenica alle 19,30 contro il Brasile.