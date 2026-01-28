VNL, l'Italia di Velasco debutta in Brasile col dubbio Egonu: per gli Azzurri di De Giorgi la novità Keita?

Svelati gironi, sedi e avversari della prossima edizione della Volleyball Nations League maschile e femminile, la competizione che da alcune stagioni fa compagnia agli appassionati di pallavolo nei primi mesi dell’estate, precedendo Olimpiadi, Mondiali o – è il caso di questa stagione – Europei. Per l’Italia femminile di Julio Velasco c’è da difendere il doppio titolo vinto tra il 2024 e il 2025, una doppietta che ha preceduto il trionfo a cinque cerchi di Parigi e quello iridato di Bangkok. Per gli Azzurri di Fefé De Giorgi c’è da dare l’assalto a un torneo mai vinto prima, in cui l’anno scorso i futuri campioni del mondo si sono piazzati al secondo posto.
- Volleyball Nations League, sedi e gironi delle Azzurre
- Volley, calendario e avversari in VNL dell'Italia di Fefé
- Velasco coi rebus Egonu e Sylla, gli Azzurri aspettano Keita
Volleyball Nations League, sedi e gironi delle Azzurre
Le prime a partire saranno le ragazze di Velasco, in edizione rinnovata. Il primo girone è in calendario dal 3 al 7 giugno a Brasilia contro le padrone di casa del Brasile, l’Olanda, la Turchia di Santarelli, la Repubblica Dominicana e la Bulgaria. La Week 2 si giocherà dal 17 al 21 giugno nelle Filippine, del girone delle Azzurre fanno parte Giappone, USA, Serbia, Repubblica Dominicana e Repubblica Ceca. Chiusura dall’8 al 12 luglio a Hong Kong: Italia con Cina, Ucraina, Canada, Belgio e Repubblica Dominicana. Da stabilire ancora le avversarie di ciascun concentramento: ogni Nazionale giocherà quattro incontri a settimana, per un totale di 12.
Volley, calendario e avversari in VNL dell’Italia di Fefé
Come da tradizione, i maschietti debutteranno la settimana successiva. Primo girone in programma a Ottawa dal 10 al 14 giugno con Giannelli e compagni opposti a Canada, Germania, USA, Turchia e Francia. Secondo raggruppamento dal 24 al 28 giugno a Lubiana: per gli Azzurri i padroni di casa della Slovenia, il Canada, la Bulgaria, l’Ucraina e il Brasile. Terza e ultima settimana con concentramento a Kansai, in Giappone, dal 15 al 19 luglio: nel gruppo dell’Italia proprio i nipponici, il Canada, l’Argentina, Belgio e Cuba. Come per la VNL femminile, accesso alle Final Eight garantito alle prime 8 delle 18 partecipanti. Finali femminili a Macao dal 22 al 26 luglio, finali maschili a Ningbo dal 29 luglio al 2 agosto.
Velasco coi rebus Egonu e Sylla, gli Azzurri aspettano Keita
Che Nazionali vedremo all’opera nella prima fase di VNL? Due gruppi molto rinnovati, soprattutto nella prima e nella seconda settimana. Velasco, in particolare, aspetterà fino a fine febbraio prima di ottenere una risposta da Egonu e Sylla, a cui ha lasciato libertà di decisione sull’eventuale risposta alla convocazione; Danesi e Orro hanno garantito la loro presenza. Anche De Giorgi tra gli uomini potrebbe dar spazio a volti nuovi e uno potrebbe essere Noumory Keita, il funambolico schiacciatore maliano per il quale sono in completamento le pratiche per la naturalizzazione. Fefé e il presidente federale Maifredi aspettano buone notizie dalla FIVB, la Federazione internazionale, anche in questo caso entro la fine di febbraio.