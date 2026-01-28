VNL, l'Italia di Velasco debutta in Brasile col dubbio Egonu: per gli Azzurri di De Giorgi la novità Keita?

Svelati gironi e avversari della fase eliminatoria maschile e femminile: si parte a giugno, finali a otto in programma a Macao e a Ningbo. Fefè aspetta il maliano.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Svelati gironi, sedi e avversari della prossima edizione della Volleyball Nations League maschile e femminile, la competizione che da alcune stagioni fa compagnia agli appassionati di pallavolo nei primi mesi dell’estate, precedendo Olimpiadi, Mondiali o – è il caso di questa stagione – Europei. Per l’Italia femminile di Julio Velasco c’è da difendere il doppio titolo vinto tra il 2024 e il 2025, una doppietta che ha preceduto il trionfo a cinque cerchi di Parigi e quello iridato di Bangkok. Per gli Azzurri di Fefé De Giorgi c’è da dare l’assalto a un torneo mai vinto prima, in cui l’anno scorso i futuri campioni del mondo si sono piazzati al secondo posto.

Volleyball Nations League, sedi e gironi delle Azzurre

Le prime a partire saranno le ragazze di Velasco, in edizione rinnovata. Il primo girone è in calendario dal 3 al 7 giugno a Brasilia contro le padrone di casa del Brasile, l’Olanda, la Turchia di Santarelli, la Repubblica Dominicana e la Bulgaria. La Week 2 si giocherà dal 17 al 21 giugno nelle Filippine, del girone delle Azzurre fanno parte Giappone, USA, Serbia, Repubblica Dominicana e Repubblica Ceca. Chiusura dall’8 al 12 luglio a Hong Kong: Italia con Cina, Ucraina, Canada, Belgio e Repubblica Dominicana. Da stabilire ancora le avversarie di ciascun concentramento: ogni Nazionale giocherà quattro incontri a settimana, per un totale di 12.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Volley, calendario e avversari in VNL dell’Italia di Fefé

Come da tradizione, i maschietti debutteranno la settimana successiva. Primo girone in programma a Ottawa dal 10 al 14 giugno con Giannelli e compagni opposti a Canada, Germania, USA, Turchia e Francia. Secondo raggruppamento dal 24 al 28 giugno a Lubiana: per gli Azzurri i padroni di casa della Slovenia, il Canada, la Bulgaria, l’Ucraina e il Brasile. Terza e ultima settimana con concentramento a Kansai, in Giappone, dal 15 al 19 luglio: nel gruppo dell’Italia proprio i nipponici, il Canada, l’Argentina, Belgio e Cuba. Come per la VNL femminile, accesso alle Final Eight garantito alle prime 8 delle 18 partecipanti. Finali femminili a Macao dal 22 al 26 luglio, finali maschili a Ningbo dal 29 luglio al 2 agosto.

Velasco coi rebus Egonu e Sylla, gli Azzurri aspettano Keita

Che Nazionali vedremo all’opera nella prima fase di VNL? Due gruppi molto rinnovati, soprattutto nella prima e nella seconda settimana. Velasco, in particolare, aspetterà fino a fine febbraio prima di ottenere una risposta da Egonu e Sylla, a cui ha lasciato libertà di decisione sull’eventuale risposta alla convocazione; Danesi e Orro hanno garantito la loro presenza. Anche De Giorgi tra gli uomini potrebbe dar spazio a volti nuovi e uno potrebbe essere Noumory Keita, il funambolico schiacciatore maliano per il quale sono in completamento le pratiche per la naturalizzazione. Fefé e il presidente federale Maifredi aspettano buone notizie dalla FIVB, la Federazione internazionale, anche in questo caso entro la fine di febbraio.