VNL, la Francia si conferma la bestia nera azzurra: non la battiamo da mille giorni! Stasera c'è Italia-Germania

Debutta con un ko. al tiebreak l'Italia di De Giorgi: non bastano i 30 punti di Rychlicki contro una Francia che ci batte sistematicamente da 5 confronti diretti. Stasera alle 22 la sfida alla Germania

Mille giorni senza battere la Francia possono sembrare infiniti. E la notizia è che non si parla di calcio: lì l’ultima vittoria risale addirittura a meno di due anni fa, il 3-1 di Parigi nel pronti via di Nations League, ma pensare a un digiuno tanto lungo nel volley, beh, fino a qualche tempo fa ce ne passava. Vero è che la Francia è diventata ormai da qualche anno una potenza nel mondo della pallavolo, con due ori olimpici messi al collo e un commissario tecnico (Andrea Giani) che in qualche modo ha saputo trasportare Oltralpe i segreti migliori della scuola italiana. Ma mille giorni sono tanti, e forse sarebbe meglio dire anche troppi.

Scrivi Francia, leggi nemesi: non la battiamo dal 2023

Ne passeranno molti altri ancora, perché il ko. patito dall’Italia di De Giorgi al debutto di VNL contro i cugini transalpini ha impedito di interrompere la striscia negativa nei confronti diretti, che dura ormai da quasi tre anni. E in totale sono 5 le sconfitte azzurre consecutive: l’ultima vittoria risale al 14 settembre del 2023 nella semifinale dell’Europeo disputato a Roma, poi la storia ha raccontato soltanto ko. Quattro di questi sono arrivati in VNL (due nel 2024, entrambi per 3-2, tra prima fase e quarto di finale, poi il 3-1 dell’anno passato e il 3-2 di ieri notte), uno, il più doloroso, nella semifinale olimpica di Parigi dell’estate del 2024.

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Stanotte sembrava però che l’incantesimo fosse prossimo a essere spezzato: azzurri avanti 2-1 e in piena corsa anche nel quarto set, ma ancor più nel tiebreak, quando si sono ritrovati avanti per 7-4 ma non sono riusciti a mantenere le distanze. Con i francesi (anch’essi presentatisi a Ottawa in una veste molto rinnovata, con gli unici veterani Brizard e Clevenot in mezzo a tanti giovani) che hanno ricucito sul 7-7 e poi, dopo aver dilapidato due palle match (da 12-14 a 14-14), hanno comunque trovato il modo per chiudere sul 16-14 e confermare la tradizione a loro favorevole nei confronti diretti con l’Italia negli appuntamenti di VNL.

De Giorgi lancia Mati, ma nel finale la Francia vince coi dettagli

La prima Italia della stagione di De Giorgi non è stata comunque da buttare, anzi tutt’altro. Dopotutto il CT aveva messo le mani avanti: queste prime week di torneo servono per mettere benzina nelle gambe ed esperienza nella mente, con tanti elementi al debutto (o quasi) e con la voglia di provare nuove soluzioni per preparare il terreno al ricambio generazionale che dovrà venire dopo LA28.

Da qui la scelta di affidarsi dall’inizio all’esordiente Mati al centro in coppia con Sanguinetti (fino alla scorsa stagione facevano tandem fisso a Modena, ma nella prossima Sanguinetti si trasferirà a Perugia), con Paolo Porro in regia e Rychlichi in posto 2, la banda composta da Luca Porro e capitan Bottolo e Laurenzano nel ruolo di libero.

Rychlicki è stato il grande protagonista di serata: ha messo a terra 30 palloni, lanciando i compagni nella parte centrale del primo set (chiuso sul 25-19: 9 punti del naturalizzato lussemburghese nel parziale) prima di lasciare spazio a Bovolenta nel finale di secondo set, dopo l’Italia ha risalito la china da 14-17 fino a trovare la parità a quota 18 prima di cedere ai vantaggio per 29-27. Nel terzo nuovamente azzurri padroni delle operazioni e spazio anche a Boninfante in regia nelle battute conclusive (25-23 il finale). La Francia però ha replicato con la stessa moneta nel quarto parziale prima di recuperare il gap della prima metà del quinto set, con Henno, Clevenot e il piacentino Iyegbekedo decisivi per il sorpasso finale.

L’emozione di Mati: “Siamo giovani ma siamo sul pezzo”

A fine gara la sensazione era quella di un’occasione sprecata, ma nessuno s’è fasciato troppo la testa. “Abbiamo giocato una buona partita, a tratti anche divertente, ma nel finale c’è mancata un po’ di “pulizia” in certe giocate e la Francia ha saputo approfittarne”, ha commentato Pardo Mati, il deb di serata. “Siamo giovani, sappiamo che c’è da migliorare, ma l’importante è giocare sciolti e liberi da pensieri. Partite come queste torneranno utili più avanti, perché è tutta esperienza accumulata”.

La VNL però impone ritmi indiavolati: stasera (ore 22 italiane, diretta Dazn e VBTV) si torna in campo contro la Germania, vittoriosa per 3-2 all’esordio contro i padroni di casa del Canada (nell’altro match, 3-1 degli USA sulla Turchia).