VNL, Paolo Porro carica l'Italia prima del debutto contro la Francia di Giani. Velasco si gode Adigwe e pure Antropova

La sconfitta della nazionale femminile contro il Brasile (dopo 39 gare!) ha chiuso la week 1 delle ragazze di Velasco. Ora la palla passa a De Giorgi: a Ottawa anche i maschi pensano a crescere in fretta

Il passaggio di testimone è tutta una questione americana. Da Sud a Nord, perché l’Italia di Fefé de Giorgi non sta al caldo del Brasile, visto a Ottawa la temperatura è decisamente più tiepida, ma non le gambe e i muscoli dei giovani azzurri che contro la Francia di Andrea Giani apriranno ufficialmente il loro percorso stagionale di VNL. Una squadra, come la femminile, molto futuribile e con la voglia di imparare, perché i titolari (o presunti tali) sono rimasti a casa a godersi un po’ di vacanza, pronti a rientrare in gioco nelle fasi decisive della manifestazione. E chiedendo ai giovani compagni di squadra di far si che l’Italia c’arrivi il più in alto possibile in classifica.

Paolino Porro non vede l’ora: “Partite tutte belle probanti”

Saranno test probanti quelli di Ottawa, perché dopo la Francia (mercoledì 10 giugno alle 22 italiane, diretta Dazn e VBTV) gli azzurri sfideranno nell’ordine Germania, Turchia (che c’ha battuti 3-0 nell’ultimo incontro amichevole prima della partenza per il Canada, dopo che noi avevamo vinto il primo incrocio per 3-0) e Stati Uniti. Si gioca con formazioni abbastanza nuove e piene di giovani talenti (chi più o chi meno) e dunque le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo.

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Ma Paolo Porro, tra i “quasi” debuttanti del gruppo portato da De Giorgi (i due veri esordienti sono Pardo Mati e Mattia Orioli), ha già fatto capire che tutti prenderanno le cose molto seriamente. “Siamo onorati di poter rappresentare l’Italia in una competizione tanto importante e prestigiosa come la VNL. Ci siamo impegnati tanto in questi ultimi giorni di preparazione, ma ovviamente i meccanismi di squadra non sono ancora perfetti, però c’è tanta forza di volontà e voglia di migliorare. Sicuramente i viaggi di VNL non sono semplici e anzi spesso sono lunghi, ma questo vale per tutti e noi dobbiamo essere bravi a riposare e a dare poi il meglio in campo”.

Porro, reduce da una stagione da assoluto protagonista con Piacenza, non vede l’ora di sfidare la Francia. “Di sicuro una partita ostica, contro una squadra giovane ma con qualche innesto un po’ più di esperienza. In questa fase per me sarà importante trovare la giusta intesa con gli schiacciatori e con i centrali, un feeling che aumenta con il passare dei giorni e delle partite. Spero di poter essere un punto di riferimento per la squadra anche nei momenti più difficili della partita”.

Le probabili scelte di De Giorgi: un’occasione per molti giovane

De Giorgi avrà modo di ruotare tutti gli effettivi nel corso delle 4 gare in terra canadese. Ipotizzare uno starting six non è azzardato, anche se non è neppure così scontato: Paolo Porro in cabina di regia con Rychlicki in posto 2 (ma Bovolenta ha le stesse possibilità di partire dall’inizio), capitan Bottolo e Luca Porro di banda, Sanguinetti e Gargiulo al centro e Laurenzano e Pace a giocarsi lo spot di libero.

L’Italia tornerà in campo giovedì affrontando la Germania (ore 22), poi nella notte tra sabato e domenica la Turchia (ore 1.30) e in quella successiva gli USA (a mezzanotte).

L’Italvolley femminile ko dopo 39 gare, ma Velasco è sereno

Spostando il mirino più a Sud, sul volo che ha riportato l’Italvolley femminile in Italia i pensieri erano comunque confortanti. Vero, la sconfitta al tiebreak col Brasile ha interrotto una striscia di risultati utili che durava da più di due anni, guarda a caso sempre contro le verdeoro (39 gare consecutive senza ko.), ma non ha tolto convinzioni e certezze radicate nella mente di Julio Velasco.

Che nella tappa di Brasilia ha potuto osservare da vicino i progressi di Kate Antropova in posto 4, oltre a mostrare al mondo intero le capacità di una quasi ventenne che già tutto il mondo ci invidia. Perché Merit Adigwe ha un potenziale straordinario e l’ha fatto vedere andando in crescendo in tutte le gare giocate, non facendo rimpiangere la stessa Antropova o Egonu che in posto 2 hanno costruito una carriera di livello assoluto.

Al di là di Adigwe, convince comunque il ricambio operato da Velasco: un anno fa l’unica titolare di questo gruppo era Stella Nervini, che ha 22 anni e dunque è la più piccola tra le “grandi” che torneranno a fine mese o giù di lì (quindi Egonu, Orro, Sylla, Danesi e Fahr). A Brasilia si sono messe in evidenza Manfredini, Omoruyi e nel finale pure Meli, chiamata a sostituire Nwakalor, le cui condizioni dovranno essere fatte oggetto di attenta valutazione in vista della week 2 in programma a Pasig City, nelle Filippine (il 17 giugno si riparte contro la Cechia). Dopo le prime 4 gare le azzurre sono terze in classifica con 10 punti alle spalle delle imbattute Brasile e Giappone (11 punti ciascuna), davanti proprio alla Repubblica Ceca che di punti ne ha 9.