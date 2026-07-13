VNL, Romanò carica l'Italia che sfida subito Giappone e Belgio: "Siamo abituati alle pressioni". Velasco, Finals con l'Olanda

L'Italia di De Giorgi è a Osaka per l'ultima week di VNL: sfiderà Giappone, Belgio, Argentina e Cuba, ma servono almeno 3 vittorie per garantirsi le Finals di Macao. La femminile ai quarti con l'Olanda

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Le ragazze hanno fatto il loro, adesso tocca agli uomini completare l’opera e lanciare l’ennesimo assalto al trono della VNL, che come la “maledetta” medaglia d’oro olimpica manca nella bacheca della nazionale maschile. Ma la VNL nella nuova versione esiste soltanto dal 2018 (vero, anche in World League non vincevamo più dal 2000), eppure dopo la finale dell’anno passato (persa contro la Polonia) l’Italia di De Giorgi s’è appuntata di voler estendere il proprio dominio anche sulla competizione che apre il quadro degli appuntamenti estivi. Anche se in Giappone nella week 3 i pericoli non mancheranno.

De Giorgi con tutti i big (tranne Michieletto)

L’Italia è attualmente sesta in graduatoria con 16 punti, appena tre sopra il Brasile che è la prima delle escluse, ma con un ruolino di 5 vittorie e 4 ko. che è simile a quello azzurro. In VNL peraltro funziona in modo diverso: la Slovenia avrebbe 14 punti, ma avendo vinto 6 partite (di cui 4 al tiebreak) è comunque davanti all’Italia, attualmente in quarta posizione.

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Insomma, a Osaka contro i padroni di casa giapponesi (unici imbattuti nel torneo con 8 vittorie su altrettante gare giocate), il Belgio, l’Argentina e Cuba servirà vincere almeno tre gare (forse potrebbero bastarne anche due) per garantirsi il passaggio alle Finals di Macao, dove un tabellone tennistico a eliminazione diretta metterà di fronte le 8 qualificate in base alla posizione finale al termine della fase a gironi (oggi gli azzurri sfiderebbero la Polonia, che è terza).

A Osaka però De Giorgi s’è portato l’artiglieria pesante: tolto Michieletto, sulla cui data di rientro non v’è certezza alcuna (ma Fefè lo attende per EuroVolley a settembre), i protagonisti della vittoria mondiale di Manila dell’anno passato ci sono tutti, da Giannelli a Romanò, da Russo a Balaso, con Lavia che torna in gruppo sostituendo sostanzialmente Michieletto in una sorta di “staffetta” tra infortunati.

Romanò impaziente: “Curioso di vedere come stiamo”

Le difficoltà in terra nipponica saranno all’ordine del giorno, e non solo perché mercoledì alle 12,20 contro il Giappone l’Italia giocherà in un palazzetto gremito di 10.000 tifosi locali pronti a spingere i propri beniamini verso l’ennesima impresa. “Conosciamo il valore del Giappone, la loro qualità in difesa e la capacità di organizzare bene il gioco”, spiega Yuri Romanò, pronto a riprendere le chiavi di posto 2 dopo un lungo periodo di riposo seguito all’avventura in Russia.

“Dovremo avere tanta pazienza e ricostruire lo scambio, perché con loro si deve giocare in questo modo. Il Belgio è cresciuto tanto negli ultimi anni e ce lo ricordiamo lo scorso anno al mondiale, unica squadra che ha saputo batterci (ma poi ai quarti arrivò una sonora rivincita). L’Argentina l’abbiamo affrontata in allenamento poco più di una settimana fa ed è una squadra che non lotta mai, e anche Cuba ha giocatori importanti, sebbene i risultati sin qui siano stati deludenti, ma proprio in virtù di una classifica deficitaria avranno necessità di fare punti per evitare di uscire dal torneo.

Sono curioso di vedere come reagiremo dopo tanto tempo nel quale non abbiamo giocato assieme: contro di noi tutti vogliono far bene, e questo è motivo d’orgoglio, sebbene ci obblighi ad alzare sempre l’asticella. Ogni volta che giochiamo una competizione lo facciamo con l’idea di volerla vincere: sappiamo reggere la pressione, lo abbiamo dimostrato, ora andiamo in campo e facciamolo nuovamente”.

VNL femminile, ai quarti è Italia-Olanda

Detto dei maschi, le ragazze di Velasco conoscono già il loro tabellone delle Finals di Ningbo, in programma dal 22 al 26 luglio. L’Italia, che ha chiuso al secondo posto dietro gli Stati Uniti, debutterà nei quarti mercoledì 22 alle 10 italiane affrontando l’Olanda.

Chi vince in semifinale troverà la vincente della sfida tra Brasile e Giappone, in programma alle 13,30 (la semifinale è prevista sabato 25 alle 10). Dall’altra parte del tabellone si sfidano USA-Cina e Turchia-Canada.