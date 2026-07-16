VNL, l'Italia stende 3-0 il Belgio e si rimette in corsa per le Finals. Pardo Mati scatenato, bene Romanò

Pronto riscatto per l'Italia dopo il ko. al tiebreak col Giappone: con 13 punti del centrale di Modena e 12 dell'opposto, gli azzurri regolano senza difficoltà l'ostico Belgio e "vedono" le Finals

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

S’è rimessa subito in carreggiata, l’Italia di De Giorgi: il 3-0 rifilato al Belgio vale tanto in ottica qualificazione alle Finals di Macao, con gli azzurri che centrano la sesta vittoria in 10 gare e danno una dimostrazione lampante di qualità e solidità, peraltro al cospetto dell’unica squadra che un anno fa li aveva battuti durante la corsa al mondiale. Vittoria che serviva per rimettere a posto un po’ di cose dopo il ko al tiebreak contro il Giappone, e visto anche l’affollamento di formazioni che vogliono puntare ad andare a giocarsi il torneo nella fase a eliminazione diretta.

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