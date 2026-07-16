VNL, l'Italia stende 3-0 il Belgio e si rimette in corsa per le Finals. Pardo Mati scatenato, bene Romanò

S’è rimessa subito in carreggiata, l’Italia di De Giorgi: il 3-0 rifilato al Belgio vale tanto in ottica qualificazione alle Finals di Macao, con gli azzurri che centrano la sesta vittoria in 10 gare e danno una dimostrazione lampante di qualità e solidità, peraltro al cospetto dell’unica squadra che un anno fa li aveva battuti durante la corsa al mondiale. Vittoria che serviva per rimettere a posto un po’ di cose dopo il ko al tiebreak contro il Giappone, e visto anche l’affollamento di formazioni che vogliono puntare ad andare a giocarsi il torneo nella fase a eliminazione diretta.
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