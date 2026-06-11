VNL, Velasco richiama Sarah Fahr per la week 2 di Manila: con lei dentro anche Obossa e Moro

Non hanno fatto in tempo a rientrare in Italia che subito le ragazze di Velasco sono state precettate per la trasferta di Manila: torna Fahr tra le centrali, Obossa rileva Diop, Moro al posto di Spirito

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Si gioca e si viaggia a ritmo frenetico: appena tornate dal Brasile, le ragazze di Julio Velasco sono già state precettate per salire su un altro aereo che le porterà a Pasig City, sobborgo di Manila, in quelle Filippine dove lo scorso settembre i colleghi maschi tornarono sul tetto del mondo. Venerdì il gruppo azzurro è atteso al Centro “Pavesi” di Milano per il raduno che precederà la partenza per la tappa asiatica, con il commissario tecnico che ha confermato in buona sostanza il blocco visto all’opera nella week 1 di Brasilia.

Fahr pronta per tornare in pista: è la prima big di rientro

Saranno tre le novità rispetto alle 14 convocate per la trasferta in terra brasiliana: la più rilevante riguarda l’innesto di Sarah Fahr nella batteria delle centrali, con Yasmina Akrari che gli farà spazio rispetto alla prima tornata di convocazioni. Fahr era al lavoro da qualche settimana a Milano e aveva concordato con Velasco un rientro anticipato rispetto a molte delle sue compagne di nazionale della passata estate.

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Questo perché la centrale di Conegliano aveva comunque bisogno di rimettersi in moto in tempi rapidi, pensando anche allo stop forzato di metà stagione per la trombosi venosa che in qualche modo l’ha costretta a star fuori per qualche settimana in più del previsto. Probabile che molte delle sue compagne del gruppo delle titolari la seguiranno nella week 3, vedi Orro e Sylla che hanno già avuto modo di lavorare con la nazionale B nei giorni scorsi.

Obossa e Moro le altre novità. Il 17 c’è subito la Cechia

Le altre due novità di Velasco riguardano il ruolo di secondo opposto, con Josephina Obossa che rileva Binto Diop, e quello di libero, dove Ilenia Moro prende il posto di Ilaria Spirito. Il resto del gruppo rimane inalterato: il CT vuol dare continuità al lavoro iniziato in Brasile, dove le vittorie su Bulgaria, Olanda e Turchia hanno prodotto risultati decisamente convincenti, e così anche la partita persa contro le padrone di casa brasiliane, che lamentavano l’unica defezione di Gabi rispetto al potenziale starting six dei grandi appuntamenti (è stata la prima sconfitta azzurra in gare ufficiali da oltre due anni a questa parte).

La week 2 delle italiane si aprirà mercoledì 17 giugno alle 10 con la sfida contro la Repubblica Ceca, per poi proseguire giovedì 18 alle 14 contro la Serbia, sabato 20 alle 10 contro gli USA e domenica 21 alle 14 contro il Giappone (tutti gli orari sono riferiti al fuso orario europeo).

L’Italia ripartirà dalle cose buone fatte vedere nella prima settimana di gare: attualmente le azzurre stazionano al terzo posto con 10 punti raccolti alle spalle della coppia di testa composta da Brasile e Giappone, entrambe a quota 11 punti, mentre la Repubblica Ceca è quarta a 9 punti. I tesi in programma nelle Filippine appaiono dunque ancora piuttosto probanti, visto che oltre alla Cechia ci sarà anche il Giappone tra le avversarie da affrontare.