VNL, solo a Velasco non saltano i nervi: Zé Roberto squalificato e Guidetti multato, la rivolta dei CT

Il tecnico dell'Italia soddisfatto dopo il ritorno al successo delle Azzurre: 3-0 alla Cechia. Puniti gli allenatori di Brasile e Canada per le proteste eccessive.

Il sorriso non l’aveva mai perso, anche dopo la sconfitta di Brasilia che ha posto fine alla striscia di 39 vittorie consecutive della sua Italvolley. Dopo il 3-0 ai danni della Cechia che ha inaugurato la Week 2 di Manila, Julio Velasco è apparso ancora più giulivo. Il santone italo-argentino sembra essere uno dei pochi CT della Volleyball Nations League a non aver perso la testa e ad aver mantenuto ben saldi i nervi. Due illustri colleghi hanno perso le staffe sono stati puniti: Zé Roberto, proprio il commissario tecnico del Brasile che ha fermato le Azzurre, e l’italiano Giovanni Guidetti, che da poco ha abbinato la panchina del Canada a quella del Vakifbank campione d’Europa.

Volley, Velasco analizza la vittoria dell’Italia sulla Cechia

Molto positiva, a eccezione di un piccolo calo nella parte finale del terzo set, la prova della Nazionale italiana contro la Cechia. “Cresciamo vincendo e questo non è affatto male, stiamo facendo un po’ di cambi e questo non è semplice per le ragazze”, l’ammissione di Velasco. “Dobbiamo testare diverse soluzioni e quindi va benissimo faticare a volte, sbagliare e soffrire quando ci sono così tante novità in campo. Questo 3-0 ci va benissimo perché è un risultato pieno e soprattutto vale molto in ottica Finals. Ci confermiamo capaci di uscire dai momenti no: è una buona caratteristica che oramai abbiamo acquisito. Facciamo degli errori, ma mentalmente stiamo sempre più dimostrando una tenuta mentale di cui sono molto contento“.

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VNL, Azzurre all’esame della Serbia: appuntamento cruciale

Prossima tappa, la sfida contro la Serbia in programma alle 14 italiane di giovedì 18 giugno. Per il tecnico di Mar de Plata un altro banco di prova impegnativo da superare: “Sarà certamente una partita molto difficile. A loro mancano Boskovic e Ognjenovic, con quest’ultima che probabilmente rientrerà solo per l’Europeo, ma in generale sono qui nelle Filippine con il gruppo forte che sicuramente ci creerà delle difficoltà che ci ha creato sempre in passato anche quando avevamo tutte le titolari a disposizione. Dovremo sicuramente migliorare rispetto ad oggi, soprattutto in ricezione dove in avvio abbiamo faticato e non poco“.

Zé Roberto, Guidetti e Heynen: anche i coach di volley s’arrabbiano

Alla serenità di Velasco fa da contraltareil nervosismo degli altri allenatori. Zé Roberto s’è beccato un turno di squalifica, scontato contro la Francia, per aver tenuto una “condotta scorretta”: il Brasile ha vinto lo stesso, piegando 3-0 le transalpine. Multa, invece, per Giovanni Guidetti. Il tecnico del Vakif vincitore dell’ultima Champions ha ecceduto con le proteste durante il match tra Canada e Giappone e ha rimediato una multa di 1.500 franchi svizzeri, circa 1.600 euro. E che ci sia forse un virus che affligge i CT (tranne quello dell’Italia) lo dimostra pure il richiamo formale ai danni di Vital Heynen, allenatore della Cina maschile, che aveva usato un linguaggio offensivo al termine del match contro la Slovenia.