Vocalelli su Roma-Napoli: il risultato dipende da un giocatore

Domenica prossima allo stadio Olimpico andrà in scena quello che è stato battezzato come il “derby del sole”, con Roma e Napoli protagoniste. Le possibili assenze soprattutto fra i giallorossi potrebbero condizionare la gara (ad esempio Florenzi sarà indisponibile) e di questo parere è anche Alessandro Vocalelli, storico giornalista della capitale ed in passato direttore del Corriere dello Sport sempre molto addentro alle questioni relative al club di Pallotta.

La chiave greca – Parlando a Radio Radio Vocalelli ha individuato in un giocatore romanista il nodo cruciale del match: “Secondo me dipenderà tutto dalla presenza in campo di Manolas, perché con lui in campo la Roma è una squadra di un certo livello, senza di lui invece perde davvero troppo. Inoltre i gialllorossi arrivano a questo impegno non nella maniera migliore e considerando che potrebbe essere un crocevia della stagione c’è poco da stare tranquilli. Se il Napoli gioca da Napoli la vedo davvero dura per la Roma”.

Il passato prossimo dice Roma – Eppure negli ultimi due sconti diretti, che tra l’altro si sono giocati al San Paolo in casa dei partenopei, la squadra giallorossa ha raccolto quattro punti. Nello scorso campionato una vittoria pirotecnica del team di Di Francesco per 4-2 che alla lunga è costata lo scudetto alla compagine guidata da Maurizio Sarri, mentre quest’anno è arrivato un pareggio per 1-1 con gli azzurri che hanno riacciufato gli avevrsari proprio nei minuti finali con una rete di Dries Mertens. Si prospetta dunque una partita molto combattuta.

SPORTEVAI | 28-03-2019 11:39