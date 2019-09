Voci di esonero per Giampaolo: il Milan prende posizione

Tre sconfitte nelle prime cinque partite di campionato sono un ruolino di marcia raccapricciante per il Milan, ma per ora Marco Giampaolo non rischia il posto. Fonti interne alla società, riportate dalla Gazzetta dello Sport, fanno sapere che la panchina dell'allenatore abruzzese non è al momento in discussione: i dirigenti meneghini responsabili, Zvonimir Boban e Paolo Maldini, ribadiscono la fiducia e l'appoggio totali nei confronti del tecnico.

Sempre le stesse fonti specificano che la partita di domenica sera contro la Fiorentina non sarà l'ultima spiagga per Giampaolo, a cui verranno garantiti tempo e supporto per ricompattare la squadre e darle un gioco che finora è mancato. La dirigenza ha apprezzato la partita del Milan allo stadio Olimpico di Torino, prima del black-out che ha portato alla doppietta di Belotti e alla sconfitta.

I passi in avanti nella prima ora di gioco sono stati evidenti, e la società non vuole aprire una crisi dopo cinque giornate e non vuole cambiare i piani rispetto alla scelte estive: Giampaolo non si discute ma è chiamato a risolvere i tanti problemi della squadra, a cominciare dall'attacco asfittico. Il Diavolo ha infatti il peggior bottino di reti della serie A dopo l'Udinese, appena tre gol di cui due su calcio di rigore.

Confermata insomma la linea tenuta da Maldini prima della gara contro i granata, quando l'ex capitano rossonero si era espresso così: "Dobbiamo essere equilibrati e soprattuto noi che siamo fuori non dobbiamo farci prendere dalla fretta".

"Sappiamo che abbiamo fatto una scelta particolare con un allenatore che vuole giocare un calcio che si identifica nella sua idea e c'è bisogno di tempo. C'è totale fiducia in lui e nei giocatori".

L'ex terzino predica pazienza, i fattori frenanti sono molti: "Abbiamo cercato, con i paletti del FFP, di fare una campagna acquisti ponderata con tanti giocatori a fine contratto che andavano sostituiti. Abbiamo diminuito i giocatori in rosa da 29 a 25. La qualità si paga, il mercato negli ultimi tre anni è diventato davvero oneroso, abbiamo fatto delle scommesse e delle scelte ponderate".

