Voci di ritiro per Vettel: interviene il ferrarista

Sebastian Vettel ha smentito le indiscrezioni trapelate nel corso del weekend del Gran Premio di Monaco su un suo possibile ritiro dalle corse alla fine del 2019. In un’intervista ad Autobild il pilota tedesco, a secco di vittorie da 14 gare, ha allontanato le voci su un addio imminente: “Non ho intenzione di fermarmi. Mi diverto ancora molto in F1 e ho ancora qualcosa da fare in Ferrari“.

L’inizio di campionato negativo della Ferrari non lo ha scoraggiato: “La nostra macchina è buona, ma stiamo ancora imparando a conoscerla”.

“Quest’anno stiamo riscontrando difficoltà a ottenere il giusto feeling con le gomme. Mentre i nostri rivali ci sono riusciti. Stiamo imparando giorno dopo giorno e questo deve aiutarci per il progetto 2020”, ha spiegato Seb, che già ha lo sguardo puntato all’anno prossimo.

Vettel ora mette nel mirino Montreal, un circuito che l’anno scorso ha sorriso alla scuderia di Maranello: “Lo scorso anno sono partito in pole position e ho vinto la corsa, a 40 anni di distanza dal successo di Gilles Villeneuve. Darò il massimo per fare bene. Vogliamo mettercela tutta per far svoltare questa stagione e il Canada potrebbe essere una buona occasione per invertire il trend“.

In una recente intervista lo stesso Lewis Hamilton ha confermato la volontà di continuare a correre ancora a lungo: “Schumacher si ritirò quando aveva 38 anni – spiega -, io ne ho 33 e nella mia mente posso senza dubbio fare altri 5 anni. Sono assolutamente determinato a vincere. Ho questa opportunità, potrei facilmente mollare proprio adesso, ma sento che la sprecherei se non continuassi a migliorare, crescere e spingere”. L’obiettivo dell’anglocaraibico è di diventare il pilota più vincente di sempre, superando lo stesso Schumi, ora distante “solo” 2 titoli e 14 successi.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 18:01