Voci sull'Olimpia, Ario Costa stizzito

Ario Costa, attuale presidente della VL Pesaro, con 'Il Corriere Adriatico' ha anche parlato delle voci su un suo possibile futuro all'Olimpia. "Io non c’entro nulla con Milano – ha assicurato -. Nessuno mi ha chiesto niente, sono invenzioni e non so di chi: mi danno fastidio per rispetto della società e dei tifosi di Pesaro".

"Sono orgoglioso di dire che, malgrado tutto, siamo in Serie A stiamo rispettando quello che dobbiamo e ne siamo contenti. Non siamo mai stati ultimi in classifica e abbiamo ottenuto il 40% in più in biglietteria" ha aggiunto l'ex cestista.

SPORTAL.IT | 15-05-2019 14:21