"Voglio CR7": stella del passato sogna il ritorno alla Juve

La nuova Juventus di Cristiano Ronaldo sogna di riabbracciare un suo vecchio simbolo, che mise insieme l'epoca vincente di Antonio Conte e le prime stagioni di Massimiliano Allegri.

Le nuove regole valide per la Champions League permettono infatti a ogni squadra di schierare nella seconda fase della competizione (dagli ottavi di finale in poi) un giocatore già impegnato con un'altra maglia nella fase a gironi. E proprio questo importante dettaglio ha scatenato le voci di un ritorno a Torino di Paul Pogba, già inseguito invano nel corso dell'estate e alla fine rimasto al Manchester United.

In casa Red Devils, tuttavia, la situazione è al momento abbastanza complicata: i rapporti tra la stella francese e José Mourinho sembrano essersi incrinati e anche i risultati deludenti della squadra avrebbero convinto Pogba a cambiare aria, forse già a partire da gennaio.

Il centrocampista conserva ottimi ricordi della sua esperienza bianconera e in più sarebbe stuzzicato dalla prospettiva di diventare compagno di squadra di Cristiano Ronaldo, un giocatore che ha vestito le sue stesse maglie nel corso della carriera (Manchester United e Juventus, appunto) ma sempre in periodi diversi.

Il girone H della prossima Champions League offrirà oltretutto un doppio scontro tra la Juventus e lo United di Pogba (il terzo turno all'Old Trafford, il quarto all'Allianz Stadium). Proprio questo potrebbe essere l'ultimo incrocio tra il giocatore e la sua ex squadra, prima di riabbracciarsi nei primi giorni del 2019.

Secondo 'Tuttosport' il sogno bianconero potrebbe tramutarsi in una reale occasione e una trattativa concreta quando ci avvicineremo all'inverno. E Pogba, arrivato a Torino a parametro zero nel 2012 e poi rivenduto ai Red Devils per 105 milioni di euro nel 2016, potrebbe trasformarsi per la terza volta in carriera in un affare d'oro per Agnelli, Marotta e Paratici.

SPORTAL.IT | 01-09-2018 11:10