Vogliono cacciare Urbano Cairo

L’appello è virale e adesso c’è anche una petizione online, come sottolinea il Secolo XIX.

“Cerchiamo un presidente” è lo slogan utilizzato da alcuni tifosi del Toro per chiedere a Urbano Cairo un passo indietro e così aprire una nuova era nel club granata. Una richiesta accompagnata da una lunga lettera aperta in cui si rinfacciano tutti gli errori di gestione, le mancate promesse e la poca passione per il Torino. In poche ore, sul sito change.org, sono state raccolte più di 1200 adesioni alla proposta lanciato dal gruppo “Tremendismo granata” nei confronti di Cairo: “Per favore, liberi il Toro dalla Sua presenza, perché possa tornare a essere ciò che è sempre stato: un’idea, non una sterile impresa” il messaggio che non lascia spazio a grandi interpretazioni.

La richiesta di cedere il club fa rumore in una tifoseria che da tempo si divide sul destino del Toro, tra chi spera in un nuovo presidente e chi si tiene stretto l’uomo che da 13 anni guida i granata dopo il fallimento. Qualcuno ha già lanciato la contropetizione “Io sto con Cairo”, ma un primo dato sensibile arriverà dalla campagna abbonamenti. Per i 12mila fedelissimi dello stadio Grande Torino c’è tempo fino al 4 agosto per rinnovare la tessera e nei primi giorni si è verificato un +30% di adesioni rispetto allo scorso anno, ma solo alla fine delle prelazioni il quadro sarà più chiaro per capire il vero umore della tifoseria. Intervenuto a RMC SPORT, Urbano Cairo ha recentemente fatto il punto sulla squadra: “La rosa è ampia, il team è solido e il mister ha grandi capacità. Complimenti a Mazzarri, non era facile subentrare ma ha portato a casa tanti punti nel girone di ritorno, amo la sua attenzione ai dettagli e la capacità di far crescere i giovani”. “In questa sessione di mercato abbiamo speso quarantanove milioni di euro – ha puntualizzato il presidente del Torino -, è la campagna acquisti più importante che abbia mai fatto. Davanti siamo coperti ma Mazzarri mi ha chiesto un difensore e forse uno a metà campo”.

Nelle ultime ore si è parlato di Juan Jesus: “Non faccio nomi, dico solo che qualcosa dietro verrà fatto. Abbiamo sei centrali di difesa ma due sono fuori per infortunio”.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 10:35