Volata Champions, che bagarre con Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como: tutte le combinazioni

Due giornate ancora da disputare e cinque squadre racchiuse in pochi punti: la lotta Champions entra nella fase più calda della stagione

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Serie A si prepara a vivere uno dei finali più intensi degli ultimi anni, con la corsa Champions che resta completamente aperta a due giornate dalla conclusione del campionato. Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como sono ancora dentro una battaglia fatta di sorpassi, pressione e calcoli che cambiano di settimana in settimana. La classifica è cortissima e anche un singolo episodio può modificare l’equilibrio di una lotta che ormai si gioca tanto sul piano mentale quanto su quello tecnico. Nessuna delle squadre coinvolte può più permettersi errori, soprattutto perché gli scontri diretti potrebbero diventare decisivi in caso di arrivo a pari punti. Gli ultimi 180 minuti della stagione promettono quindi un finale ad altissima tensione.

Napoli, occasione ancora nelle mani della squadra di Conte

Il Napoli resta la squadra meglio posizionata nella corsa Champions, ma il ko contro il Bologna ha riaperto improvvisamente scenari che sembravano ormai chiusi. Gli azzurri sono fermi a quota 70 punti e conservano ancora il vantaggio sulle inseguitrici, anche se il margine si è notevolmente ridotto nelle ultime settimane. La squadra di Antonio Conte dovrà affrontare prima la trasferta contro il Pisa e poi chiudere al Maradona contro l’Udinese, in due gare che valgono una stagione intera. Servono tre punti per blindare matematicamente il traguardo europeo senza dover dipendere dai risultati delle rivali. Il Napoli resta padrone del proprio destino, ma ora dovrà ritrovare lucidità e continuità dopo un finale di campionato più complicato del previsto.

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Il calendario:

Pisa-Napoli

Napoli-Udinese

Juventus, continuità e fiducia per tentare il sorpasso

La Juventus arriva al rush finale con la sensazione di essere una delle squadre più solide del momento, grazie a una lunga serie positiva che ha rilanciato definitivamente le ambizioni bianconere. La formazione guidata da Luciano Spalletti è salita a 68 punti e vede concretamente la possibilità di superare il Napoli nelle ultime due giornate. Il calendario mette davanti la Fiorentina all’Allianz Stadium e successivamente il derby contro il Torino, due partite dal peso specifico enorme sia dal punto di vista tecnico che emotivo. I bianconeri possono inoltre contare su una maggiore compattezza difensiva e su una ritrovata continuità nei risultati, aspetto mancato per buona parte della stagione. In questo momento la Juventus sembra avere entusiasmo, equilibrio e fiducia, elementi che potrebbero fare la differenza nella volata finale. Certo, con i soliti passaggi a vuoto da evitare: vedi Verona.

Il calendario:

Juventus-Fiorentina

Torino-Juventus

Milan, serve una reazione immediata per non complicare tutto

Il Milan si presenta alle ultime due giornate in una situazione delicata, dopo aver raccolto soltanto un punto nelle ultime tre partite di campionato. I rossoneri sono attualmente a quota 67 punti insieme alla Roma, ma devono fare i conti con un momento psicologico meno brillante rispetto alle concorrenti dirette. La squadra dovrà affrontare prima la trasferta contro il Genoa e poi chiudere la stagione a San Siro contro il Cagliari, in due gare che non consentono ulteriori passi falsi. Gli uomini di Max Allegri conservano comunque il vantaggio negli scontri diretti contro i capitolini e possono ancora sfruttare un calendario teoricamente favorevole. Per conquistare la Champions servirà però ritrovare energie fisiche e mentali.

Il calendario

Genoa-Milan

Milan-Cagliari

Roma, entusiasmo e derby decisivo nella rincorsa europea

La Roma è probabilmente la squadra che arriva meglio dal punto di vista emotivo a questo finale di stagione, trascinata da tre vittorie consecutive che hanno rilanciato le ambizioni giallorosse. La rimonta completata a Parma ha confermato la crescita di una squadra che oggi appare brillante, aggressiva e piena di fiducia nei propri mezzi. I giallorossi condividono il quarto posto con il Milan a quota 67 punti, ma restano penalizzati dagli scontri diretti sfavorevoli contro i rossoneri. Il calendario propone ora il derby contro la Lazio e poi l’ultima sfida contro il Verona già retrocesso, due appuntamenti che potrebbero cambiare completamente il destino europeo della Roma. La squadra di Gasperini dovrà sfruttare il momento pensando a fare due vittorie su due e poi sperare.

Il calendario

Roma-Lazio

Verona-Roma

Como, il sogno continua e ora nessuno vuole fermarsi

Il Como continua a essere la grande sorpresa della stagione e, a due giornate dalla fine, può ancora inseguire uno storico piazzamento Champions. La squadra di Cesc Fabregas ha conquistato 65 punti grazie a un campionato di altissimo livello, giocato con coraggio, qualità e una personalità che ha sorpreso tutto il campionato. Le prossime partite contro Parma e Cremonese rappresentano un’occasione enorme per alimentare un sogno che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile anche soltanto da immaginare. Il Como ha dimostrato di non soffrire la pressione e continua a giocare con grande leggerezza mentale, caratteristica che potrebbe diventare decisiva nel finale. Gli scontri diretti favorevoli contro la Juventus tengono ancora aperti scenari clamorosi e rendono la squadra lombarda una mina vagante nella corsa europea.

Il calendario

Como-Parma

Cremonese-Como

La classifica a due giornate dalla fine

2) Napoli 70

3) Juventus 68

4) Milan 67

5) Roma 67

6) Como 65

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