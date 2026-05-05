Volata Champions, chi sta meglio: calendario e il peso degli scontri diretti

Cinque squadre, tre posti e novanta minuti per giornata: la corsa Champions entra nella sua fase più tesa e imprevedibile. Il calendario sorride a qualcuno, ma saranno gli scontri diretti a fare davvero la differenza.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La corsa alla Champions League si trasforma in una vera e propria volata a cinque, con distacchi minimi e un equilibrio che rende ogni previsione fragile. Il Napoli sembra ormai al sicuro, ma alle sue spalle è bagarre totale. Milan e Juventus hanno rallentato proprio nel momento meno opportuno, riaprendo i giochi. Ne hanno approfittato Roma e Como, tornate pienamente in corsa. Tra calendario e scontri diretti, tutto resta aperto fino all’ultimo minuto.

Napoli: vantaggio consolidato, ma guai a rilassarsi

Il Napoli parte da una posizione di forza, con un margine rassicurante sulle inseguitrici e un calendario tutto sommato abbordabile. Bologna, Pisa e Udinese rappresentano ostacoli gestibili sulla carta, ma la pressione del traguardo può complicare tutto. Negli scontri diretti, la squadra è messa discretamente, anche se paga qualcosa contro la Juventus. Il vero punto di forza resta la continuità mostrata durante la stagione. Serve però evitare cali di tensione che potrebbero riaprire scenari inattesi. La Champions è a un passo, ma va ancora conquistata.

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Il calendario del Napoli

Napoli -Bologna

-Bologna Pisa- Napoli

Napoli-Udinese

Milan: calendario favorevole, ma serve una reazione

Il Milan ha probabilmente il calendario più “comodo” tra le contendenti, con due gare su tre a San Siro. Atalanta, Genoa e Cagliari sono avversari alla portata, ma il recente ko ha lasciato più di un dubbio. Negli scontri diretti, i rossoneri sono messi bene: nessuno svantaggio e diversi confronti favorevoli. Questo potrebbe rivelarsi decisivo in caso di arrivo a pari punti. Tuttavia, tutto passa dalla capacità di ritrovare solidità mentale. Senza una svolta immediata, anche un calendario favorevole rischia di non bastare.

Il calendario del Milan

Milan -Atalanta

-Atalanta Genoa- Milan

Milan-Cagliari

Juventus: equilibrio sottile tra opportunità e rischio

La Juventus si trova in una posizione delicata, sospesa tra un calendario accessibile e qualche insidia nascosta. Lecce, Fiorentina e Torino non sono avversari proibitivi, ma ogni partita nasconde trappole. Gli scontri diretti sorridono in parte ai bianconeri, soprattutto contro Napoli e Roma, ma pesano i risultati negativi con Como e Lazio. Questo mix rende la situazione estremamente fragile. La squadra ha esperienza per gestire la pressione, ma dovrà dimostrarlo sul campo. Ogni passo falso potrebbe costare carissimo.

Il calendario della Juventus

Lecce- Juventus

Juventus -Fiorentina

-Fiorentina Torino-Juventus

Roma: entusiasmo e rimonta, ma handicap negli scontri diretti

La Roma arriva nel momento migliore della stagione, trascinata da entusiasmo e risultati convincenti. Il calendario offre due trasferte abbordabili e un derby che può valere una stagione. Tuttavia, il vero problema sono gli scontri diretti: i giallorossi sono in svantaggio con quasi tutte le rivali. Questo significa che anche un arrivo a pari punti potrebbe penalizzarli pesantemente. Servirà quindi fare più punti degli altri, senza affidarsi ai calcoli. La rimonta è possibile, ma il margine di errore è praticamente nullo.

Il calendario della Roma

Parma- Roma

Roma -Lazio

-Lazio Verona-Roma

Como: la sorpresa che può cambiare tutto

Il Como è la vera outsider di questa volata, ma non per questo meno pericolosa. Il calendario è favorevole e privo di big, un dettaglio che può fare la differenza nel rush finale. Negli scontri diretti, la squadra ha fatto molto bene, battendo Juventus e Lazio e restando in equilibrio con altre rivali. Questo rappresenta un vantaggio enorme in caso di arrivo a pari punti. L’entusiasmo è l’arma principale, insieme alla leggerezza mentale. Se mantiene questo ritmo, può davvero completare un’impresa storica.

Il calendario del Como

Verona- Como

Como -Parma

-Parma Cremonese-Como

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