Volata Champions, chi sta meglio: calendario e il peso degli scontri diretti

La corsa alla Champions League si trasforma in una vera e propria volata a cinque, con distacchi minimi e un equilibrio che rende ogni previsione fragile. Il Napoli sembra ormai al sicuro, ma alle sue spalle è bagarre totale. Milan e Juventus hanno rallentato proprio nel momento meno opportuno, riaprendo i giochi. Ne hanno approfittato Roma e Como, tornate pienamente in corsa. Tra calendario e scontri diretti, tutto resta aperto fino all’ultimo minuto.
- Napoli: vantaggio consolidato, ma guai a rilassarsi
- Milan: calendario favorevole, ma serve una reazione
- Juventus: equilibrio sottile tra opportunità e rischio
- Roma: entusiasmo e rimonta, ma handicap negli scontri diretti
- Como: la sorpresa che può cambiare tutto
- L'attuale classifica di Serie A
Napoli: vantaggio consolidato, ma guai a rilassarsi
Il Napoli parte da una posizione di forza, con un margine rassicurante sulle inseguitrici e un calendario tutto sommato abbordabile. Bologna, Pisa e Udinese rappresentano ostacoli gestibili sulla carta, ma la pressione del traguardo può complicare tutto. Negli scontri diretti, la squadra è messa discretamente, anche se paga qualcosa contro la Juventus. Il vero punto di forza resta la continuità mostrata durante la stagione. Serve però evitare cali di tensione che potrebbero riaprire scenari inattesi. La Champions è a un passo, ma va ancora conquistata.
Il calendario del Napoli
- Napoli-Bologna
- Pisa-Napoli
- Napoli-Udinese
Milan: calendario favorevole, ma serve una reazione
Il Milan ha probabilmente il calendario più “comodo” tra le contendenti, con due gare su tre a San Siro. Atalanta, Genoa e Cagliari sono avversari alla portata, ma il recente ko ha lasciato più di un dubbio. Negli scontri diretti, i rossoneri sono messi bene: nessuno svantaggio e diversi confronti favorevoli. Questo potrebbe rivelarsi decisivo in caso di arrivo a pari punti. Tuttavia, tutto passa dalla capacità di ritrovare solidità mentale. Senza una svolta immediata, anche un calendario favorevole rischia di non bastare.
Il calendario del Milan
- Milan-Atalanta
- Genoa-Milan
- Milan-Cagliari
Juventus: equilibrio sottile tra opportunità e rischio
La Juventus si trova in una posizione delicata, sospesa tra un calendario accessibile e qualche insidia nascosta. Lecce, Fiorentina e Torino non sono avversari proibitivi, ma ogni partita nasconde trappole. Gli scontri diretti sorridono in parte ai bianconeri, soprattutto contro Napoli e Roma, ma pesano i risultati negativi con Como e Lazio. Questo mix rende la situazione estremamente fragile. La squadra ha esperienza per gestire la pressione, ma dovrà dimostrarlo sul campo. Ogni passo falso potrebbe costare carissimo.
Il calendario della Juventus
- Lecce-Juventus
- Juventus-Fiorentina
- Torino-Juventus
Roma: entusiasmo e rimonta, ma handicap negli scontri diretti
La Roma arriva nel momento migliore della stagione, trascinata da entusiasmo e risultati convincenti. Il calendario offre due trasferte abbordabili e un derby che può valere una stagione. Tuttavia, il vero problema sono gli scontri diretti: i giallorossi sono in svantaggio con quasi tutte le rivali. Questo significa che anche un arrivo a pari punti potrebbe penalizzarli pesantemente. Servirà quindi fare più punti degli altri, senza affidarsi ai calcoli. La rimonta è possibile, ma il margine di errore è praticamente nullo.
Il calendario della Roma
- Parma-Roma
- Roma-Lazio
- Verona-Roma
Como: la sorpresa che può cambiare tutto
Il Como è la vera outsider di questa volata, ma non per questo meno pericolosa. Il calendario è favorevole e privo di big, un dettaglio che può fare la differenza nel rush finale. Negli scontri diretti, la squadra ha fatto molto bene, battendo Juventus e Lazio e restando in equilibrio con altre rivali. Questo rappresenta un vantaggio enorme in caso di arrivo a pari punti. L’entusiasmo è l’arma principale, insieme alla leggerezza mentale. Se mantiene questo ritmo, può davvero completare un’impresa storica.
Il calendario del Como
- Verona-Como
- Como-Parma
- Cremonese-Como
L’attuale classifica di Serie A
- Inter 82
- Napoli 70
- Milan 67
- Juventus 65
- Roma 64
- Como 62