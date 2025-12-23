Volley, A1: Egonu ne fa 26 ma Milano si rovina il Natale e cede 3-1 con Vallefoglia. Conegliano e Scandicci ok, Chieri sogna

Il Natale di Paola Egonu sarà decisamente mesto: la Numia cede 3-1 in casa di Vallefoglia e viene scavalcata da Chieri, che riapre la crisi di Novara. Conegliano e Scandicci senza problemi

È un Natale amarissimo per Paola Egonu e la Numia Milano: la sconfitta per 3-1 in casa di Vallefoglia è il viatico peggiore che porta allo scontro con Conegliano in programma sabato sera, e conferma una volta di più quanto sia stata nefasta la settimana che ha preceduto il Natale in casa del Consorzio, che pochi giorni fa ha annunciato la rinuncia a tesserare la forte cinese Yingying dopo che le visite mediche hanno dato esito negativo. Se Milano sbaglia, Conegliano e Scandicci non steccano: successi rotondi contro San Giovanni e Cuneo e festività salve. Mentre Novara si stacca e resta terza solitaria dopo la sconfitta per 3-1 in casa di Chieri, che adesso è a prova di sorpasso.

Egonu predica nel deserto: 26 punti, ma Omoruyi fa la differenza

Peggio di così il Natale di Milano non poteva proprio prendere forma. Con la Numia che dopo tre vittorie consecutive si vede costretta a segnare il passo a Pesaro, ospite di Vallefoglia, dove Loveth Omoruyi vive una serata di gloria firmando 23 punti (col 57% in attacco) e trovando sempre la soluzione giusta a ogni domanda.

La Numia approccia male, cedendo nel primo set per 25-21, poi nel secondo domina ma nel terzo nuovamente si smarrisce, faticando in ricezione e accendendosi soltanto sporadicamente. Egonu martella come può (26 punti col 42% di efficacia realizzativa, ma zero ace e un paio di muri a corredo), Lanier di tanto in tanto gli dà una mano è scostante (16 punti), Danesi è l’unica che prova a ribaltare l’inerzia (12 punti con 4 muri per la capitana azzurra) ma alla fine è Vallefoglia ad avere la meglio, dominando un quarto set senza storia (25-17) dopo aver vinto in volata anche il terzo (25-23). È uno stop pesante per le ragazze di Lavarini, che nel finale si gioca anche la carta Pietrini, ma senza successo.

Conegliano, solito turnover ma ci pensa Adigwe. Antropova c’è

Nel testacoda contro l’Omag-MT c’è Conegliano che al solito si concede un po’ di turnover, con Haak, Daalderop e Wolosz in campo per spiccioli di partita e De Gennaro, Sillah e Fahr (ancora non ristabilita dalla trombosi) che restano a guardare per tutto l’incontro. Che finisce 3-0 come da pronostico, ma non senza qualche complicazione in corso d’opera, con San Giovanni che nel primo set resta attaccata fino a cedere 25-23, mentre nei successi due parziali le Pantere tengono meglio il punto (chiudono a 19 e 17). Top scorer di serata Merit Adigwe con 17 punti (e il 62% in attacco), con Gabi (13), Zhu (12) e Lubian (10) in doppia cifra.

Soffre solo nel secondo set Scandicci, che batte 3-0 Cuneo grazie ai 20 punti di Kate Antropova, unica giocatrice in doppia cifra della Savino Del Bene (9 punti per Skinner, 7 per Franklin e 6 per Nwakalor). La battaglia, come detto, si consuma unicamente nel secondo parziale, dove Cuneo prova anche a scappare ma alla fine si ritrova costretta a cedere 27-25 (15 e 13 i punti raccolti nei set dispari).

Chieri rovina il Natale a Novara: Bernardi, altro stop pesante

La sfida più attesa di giornata, il derby piemontese tra Chieri e Novara, se lo prende la Reale Mutua Fenera che dimostra di essere un diesel: l’1-1 dei primi due set (un 25-23 per parte) aveva dato la sensazione di una partita destinata a protrarsi anche al tiebreak, ma dal terzo set Chieri ha cambiato marcia, imponendosi per 25-12 nel terzo e poi legittimando comunque la propria superiorità per il 25-21 del set decisivo.

Sugli scudi Anett Nemeth (21 punti) e Stella Nervini (19): Negro si gode un’altra serata grandi firme delle sue ragazze, che a questo punto vedono a portata di mano il sorpasso ai danni proprio dell’Igor Gorgonzola di Bernardi al terzo posto, essendo salite a -2 ma con una gara in meno. Novara che ottiene 17 punti da Tolok e 16 da Alsmeier, ma che difetta di continuità e alla fine si ritrova costretta a incassare un altro boccone amaro (quarta sconfitta stagionale).

Nelle altre sfide di serata, vittorie nette di Bergamo (su Busto Arsizio) e Monviso, che vince lo scontro salvezza contro Perugia, in serie negativa aperta da 7 partite. Firenze la spunta a Macerata al tiebreak e scavalca Cuneo.

Serie A1, risultati 16ma giornata (23/12)

Chieri-Novara 3-1

Vallefoglia-Milano 3-1

Bergamo-UYBA 3-0

Monviso-Perugia 3-0

Macerata-Il Bisonte Fi 2-3

Conegliano-San Giovanni 3-0

Scandicci-Cuneo 3-0

Volley femminile, la classifica

Conegliano 46 punti

Scandicci 40

Novara* 37

Chieri 35

Milano 34

Vallefoglia 26

UYBA 20

Bergamo 19

Macerata 17

Il Bisonte Fi, Monviso* 15

Cuneo 14

Perugia 11

San Giovanni 10

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (26-27/12)

San Giovanni-Vallefoglia (26/12 ore 16 – DAZN e VBTV)

Cuneo-Monviso (26/12 ore 17 – VBTV)

Perugia-Macerata (26/12 ore 17 – VBTV)

Novara-Bergamo (26/12 ore 17 – DAZN e VBTV)

UYBA-Chieri (26/12 ore 18 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Scandicci (26/12 ore 18.30 – Rai e VBTV)

Milano-Conegliano 27/12 ore 18 – Rai e VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.