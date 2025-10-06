Ecco la A1 femminile: Egonu parte col botto, Antropova salva Scandicci, Haak evita la figuraccia a Conegliano

I ricordi sono dolci, legati ai trionfi della Nazionale azzurra in Volleyball Nations League prima e ai Mondiali poi. Ma adesso è tempo di campionato. Tutte in campo alle 20.30 del lunedì per l’inusuale Monday Night, atto inaugurale della A1 femminile 2025-26. Una giornata ricca di emozioni e sorprese, griffata dal marchio di fabbrica delle stelle azzurre, ma non solo. Successi convincenti per Milano su Bergamo e per Novara in casa della neopromossa San Giovanni, vittoria sudatissima per Scandicci sul campo del Monviso, rimonta thrilling per il Conegliano campione di tutto sul campo di Busto Arsizio.
- Egonu e Antropova show: vincono Milano e Scandicci
- Haak salva Santarelli a Busto Arsizio, Novara in scioltezza
- A1 femminile, i risultati della 1a giornata
- Volley femminile, la classifica dopo la 1a giornata
- A1 volley femminile, prossimo turno (11-12/10)
Egonu e Antropova show: vincono Milano e Scandicci
Comincia con una vittoria convincente su Bergamo il campionato della rinnovata Milano. Venticinque punti per Paola Egonu, al debutto da capitana: parziali a 19, 20 e 23. “È stata una bellissima partita da parte nostra, alla fine abbiamo rallentato leggermente, ma stiamo ancora trovando il nostro ritmo e il nostro gioco”, le parole della milanese Lanier. Più sudato il successo di Scandicci sul campo del Monviso, 1-3 (con un drammatico 24-26 nel quarto set) condito dai 30 punti di una scatenata Kate Antropova. “Importante iniziare la stagione con una vittoria fuori casa. Qui non è mai facile, con questo palazzetto così caloroso. Sono contenta, portiamo a casa tre punti e abbiamo spunti su cui lavorare”, l’analisi dell’opposta di origine russa.
Haak salva Santarelli a Busto Arsizio, Novara in scioltezza
Brividi per Conegliano a Busto Arsizio: sotto 2-0, le Pantere hanno trovato la forza per reagire e piazzare la rimonta, fino al 2-3 finale. MVP dell’incontro la scatenata Isabelle Haak, a bersaglio con 34 punti. Debutto rimandato tra le bustocche per l’egiziana Metwally, prima giocatrice di A1 a scendere in campo col velo. Senza veli, invece, le ambizioni di una Novara capace di spadroneggiare sul campo della neopromossa San Giovanni: 0-3 con parziali a 16, 23 e 23. “Nel secondo set abbiamo dato un segnale importante di resilienza, caratteristica che spero la squadra possa portare con sé per tutta la stagione”, l’auspicio della novarese Sara Bonifacio.
A1 femminile, i risultati della 1a giornata
Questi i risultati della prima giornata del campionato di A1 femminile.
- Busto Arsizio-Conegliano 2-3
- Monviso-Scandicci 1-3
- Milano-Bergamo 3-0
- San Giovanni in M.no-Novara 0-3
- Il Bisonte Fi-Chieri 1-3
- Perugia-Vallefoglia 2-3
- Macerata-Cuneo 2-3
Volley femminile, la classifica dopo la 1a giornata
- Milano, Novara, Scandicci, Chieri 3 punti
- Conegliano, Vallefoglia, Cuneo 2 punti
- Busto Arsizio, Perugia, Macerata 1 punto
- Monviso, Il Bisonte Fi, Bergamo, San Giovanni in M.no 0 punti
A1 volley femminile, prossimo turno (11-12/10)
- Scandicci-Perugia (11/10 ore 20.30)
- Conegliano-Cuneo (12/10 ore 16)
- Novara-Busto Arsizio (12/10 ore 17)
- Macerata-Monviso (12/10 ore 17)
- Vallefoglia-Il Bisonte Fi (12/10 ore 17)
- Bergmo-San Giovanni in M.no (12/10 ore 17)
- Chieri-Milano (12/10 ore 18)
Clicca qui per rimanere sempre aggiornato sulla Serie A1 di volley.