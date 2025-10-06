Ecco la A1 femminile: Egonu parte col botto, Antropova salva Scandicci, Haak evita la figuraccia a Conegliano

Tutte in campo nel Monday Night per la prima giornata di campionato: Milano supera Bergamo, tre punti in trasferta per Scandicci e Novara, le Pantere in rimonta a Busto Arsizio.

I ricordi sono dolci, legati ai trionfi della Nazionale azzurra in Volleyball Nations League prima e ai Mondiali poi. Ma adesso è tempo di campionato. Tutte in campo alle 20.30 del lunedì per l’inusuale Monday Night, atto inaugurale della A1 femminile 2025-26. Una giornata ricca di emozioni e sorprese, griffata dal marchio di fabbrica delle stelle azzurre, ma non solo. Successi convincenti per Milano su Bergamo e per Novara in casa della neopromossa San Giovanni, vittoria sudatissima per Scandicci sul campo del Monviso, rimonta thrilling per il Conegliano campione di tutto sul campo di Busto Arsizio.

Egonu e Antropova show: vincono Milano e Scandicci

Comincia con una vittoria convincente su Bergamo il campionato della rinnovata Milano. Venticinque punti per Paola Egonu, al debutto da capitana: parziali a 19, 20 e 23. “È stata una bellissima partita da parte nostra, alla fine abbiamo rallentato leggermente, ma stiamo ancora trovando il nostro ritmo e il nostro gioco”, le parole della milanese Lanier. Più sudato il successo di Scandicci sul campo del Monviso, 1-3 (con un drammatico 24-26 nel quarto set) condito dai 30 punti di una scatenata Kate Antropova. “Importante iniziare la stagione con una vittoria fuori casa. Qui non è mai facile, con questo palazzetto così caloroso. Sono contenta, portiamo a casa tre punti e abbiamo spunti su cui lavorare”, l’analisi dell’opposta di origine russa.

Haak salva Santarelli a Busto Arsizio, Novara in scioltezza

Brividi per Conegliano a Busto Arsizio: sotto 2-0, le Pantere hanno trovato la forza per reagire e piazzare la rimonta, fino al 2-3 finale. MVP dell’incontro la scatenata Isabelle Haak, a bersaglio con 34 punti. Debutto rimandato tra le bustocche per l’egiziana Metwally, prima giocatrice di A1 a scendere in campo col velo. Senza veli, invece, le ambizioni di una Novara capace di spadroneggiare sul campo della neopromossa San Giovanni: 0-3 con parziali a 16, 23 e 23. “Nel secondo set abbiamo dato un segnale importante di resilienza, caratteristica che spero la squadra possa portare con sé per tutta la stagione”, l’auspicio della novarese Sara Bonifacio.

A1 femminile, i risultati della 1a giornata

Questi i risultati della prima giornata del campionato di A1 femminile.

Busto Arsizio-Conegliano 2-3

Monviso-Scandicci 1-3

Milano-Bergamo 3-0

San Giovanni in M.no-Novara 0-3

Il Bisonte Fi-Chieri 1-3

Perugia-Vallefoglia 2-3

Macerata-Cuneo 2-3

Volley femminile, la classifica dopo la 1a giornata

Milano, Novara, Scandicci, Chieri 3 punti

Conegliano, Vallefoglia, Cuneo 2 punti

Busto Arsizio, Perugia, Macerata 1 punto

Monviso, Il Bisonte Fi, Bergamo, San Giovanni in M.no 0 punti

A1 volley femminile, prossimo turno (11-12/10)

Scandicci-Perugia (11/10 ore 20.30)

Conegliano-Cuneo (12/10 ore 16)

Novara-Busto Arsizio (12/10 ore 17)

Macerata-Monviso (12/10 ore 17)

Vallefoglia-Il Bisonte Fi (12/10 ore 17)

Bergmo-San Giovanni in M.no (12/10 ore 17)

Chieri-Milano (12/10 ore 18)

