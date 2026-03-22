A1 femminile, Egonu è scatenata e Milano vicina all’impresa: Scandicci e Antropova ko, reazione dopo il flop in Champions

Dopo il successo in trasferta, la Numia conquista anche il match casalingo dopo una sfida clamorosa tra Egonu e Antropova. Mercoledì la gara decisiva in Toscana

Sfida clamorosa quella che va in scena a Milano con la Numia che nei playoff sembra aver cambiato completamente volto e trova la seconda vittoria nella semifinale scudetto contro la Savino Del Bene Scandicci. La squadra di Gaspari vince 3-2 in rimonta si porta sul 2-0 e mercoledì è in programma gara 3 al Pala BigMat che potrebbe già chiudere i conti.

I rimpianti della Champions League

Milano arrivava alla seconda gara della semifinale scudetto con qualcosa da dimostrare e con la voglia di provare a cancellare una delusione. La Numia, infatti, è arrivata a un passo dal ribaltare la sfida contro le turche del VakifBank in Champions League e regalarsi la possibilità di sfidare Conegliano nella semifinale della massima rassegna continentale. Un doppio confronto in cui Egonu e compagne hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per battere la formazione turca ma alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca anche a causa di qualche errore di troppo. Nella sfida playoff contro Scandicci, Milano ha portato determinazione e voglia di rivalsa e i risultati sono stati evidenti.

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Egonu-Antropova: sfida ad altissimi livelli

La sfida all’Allianz Cloud promette scintille e le scintille non sono mancate. Scandicci vuole subito provare a cancellare la sconfitta interna in gara 1 e parte fortissimo vincendo in volata il primo set, e dominando il secondo. Milano sembra in difficoltà e a un passo dalla capitolazione ma la reazione è di quelle impressionanti. La squadra di Gaspari nel terzo set cambia volto e marcia e comincia un vero e proprio dominio vincendo i parziali per 25-15, 25-16 e 15-6. Un successo che porta ovunque la firma di Paola Egonu che vince il confronto a distanza con Ekaterina Antropova. L’opposto di Milano chiude con 29 punti a referto, mentre dall’altra parte della rete Antropova si ferma a 26. Ma il contributo fondamentale arriva anche da Rebecca Piva capace di mettere a referto 20 punti e da Elena Pietrini sempre più convincente.

Pietrini: “Mercoledì massima concentrazione”

La serie continua e il 2-0 di certo non chiude le speranze della Savino Del Bene. Dopo il tour de force dovuto anche alle gare internazionali, le due squadre hanno la possibilità di tirare il fiato. Milano vuole provare a sfruttare il momento positivo e chiudere i conti già mercoledì come sottolinea anche Elena Pietrini: “Sono contenta di come abbiamo reagito dopo la sconfitta in Champions e non semplice. Penso che a inizio partita abbiamo accusato quella partita però abbiamo saputo ritrovare la giusta concentrazione. Mercoledì dobbiamo mantenere alta la concentrazione per tuta la partita. In questo momento non ci manca nulla per fare bene”. Nell’altra semifinale Conegliano sembra già pronta a chiudere la pratica dopo il 2-0 nei confronti della Igor Gorgonzola Novara.