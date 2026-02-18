Volley Champions League, Novara batte 3-1 Scandicci con 32 punti di Tolok: ora ad Antropova serve l'impresa

Nel play-off che qualifica ai quarti della Champions femminile, Novara supera 3-1 Scandicci: toscane costrette a vincere al ritorno 3-0 o 3-1 per poi giocarsi tutto al golden set.

Clamoroso a Novara: l’Igor Gorgonzola da la paga alle campionesse del mondo di Scandicci, che adesso tra una settimana dovranno giocoforza vincere per garantirsi almeno il golden set e provare a ribaltare l’inerzia di un play-off che le ragazze di Bernardi hanno aggredito con ferocia, trascinate da una sontuosa Tatiana Tolok, autrice di 32 punti e autentica dirimpettaia contro la malcapitata difesa toscana. Per Kate Antropova, una brutta gatta da pelare: 27 i punti per “l’altra” giocatrice russa di scena sul taraflex, non sufficienti per consegnare a Gaspari un piano alternativo per qualificarsi per i quarti.

Tolok devastante, stavolta Antropova non basta a Scandicci

Che Novara fosse capace di certe imprese non era certo un mistero, ma visto l’andazzo delle ultime settimane (anche in campionato) tutto il pronostico pendeva dalla parte della Savino Del Bene. Che invece ha faticato più del dovuto a trovare il giusto ritmo, ritrovandosi sotto di due set prima di riuscire a rialzare la testa e togliere qualche certezza all’Igor Gorgonzola.

Certezze che poi ha contribuito a ritrovare proprio Tolok, che ha martellato come se non ci fosse un domani: 55% in attacco per l’opposto russa, che saputo incidere tanto e consegnare a Bernardi il piano partita desiderato. Una mano a Novara l’hanno data anche Ishikawa e Squarcini (14 punti ciascuna), ma in generale la prova delle piemontesi è stata molto più continua rispetto a quella di Scandicci, che s’è spesso e volentieri complicata la vita, faticando però a tenere in difesa (54% contro 44% le percentuali offensive di squadra: è qui che Novara l’ha vinta).

I parziali danno conto di una partita comunque sempre in equilibrio: 25-22, 25-21, 22-25, 25-23, con Scandicci che recrimina per il vantaggio di due lunghezze (18-20) non concretizzato nel quarto set, con Tolok e Bonifacio (muro decisivo su Antropova) a cambiare nuovamente la direzione del vento. A Novara basterà vincere due set per garantirsi il quarto di finale contro il Fenerbahce di Alessia Orro (col quale ha già perso due volte nella fase a gironi), ma Scandicci ha tutto per provare a ribaltarla.

Perugia e Civitanova ai quarti, Trento deve passare dal play-off

Serata di Champions anche in campo maschile, con le ultime gare della fase a gironi. Perugia vince 3-0 a Berlino e chiude a quota 17 punti il suo girone eliminatorio, qualificandosi come testa di serie numero 2 ai quarti dietro allo Ziraat Bankasi (unica squadra a chiudere a 18 punti): ai quarti la Sir troverà la vincente del confronto play-off tra il Las Palmas di Juantorena (secondo nel proprio raggruppamento) e i francesi del Montpellier.

Trento s’è qualificata come seconda nel proprio girone nonostante il ko. per 3-1 con lo Ziraat: l’Itas è la migliore seconda del lotto e sfiderà nel play-off il Project Varsavia, cioè la migliore terza classificata. Chi vince affronterà nei quarti il Lublino di Wilfredo Leon, peraltro abbinato nell’eventuale semifinale di Milano (che ospiterà la final four) al vincente dello spicchio di tabellone dove gioca Perugia.

Civitanova ha battuto proprio il Project per 3-2 e quel set di troppo lasciato per strada l’è costato la possibilità di essere testa di serie numero 3 nei quarti, finendo così accoppiata come peggiore delle prime alla quarta miglior prima, che è l’Aluron Zawierce, finalista contro Perugia della scorsa edizione. La vincente dell’unico quarto attualmente già certo verrà accoppiata in semifinale allo spicchio di tabellone dove c’è lo Ziraat, che attende di conoscere la rivale nei quarti che uscirà dal confronto tra Resovia e Roseselare. In CEV Cup, Piacenza supera 3-1 lo Jastrzebski Weigel e si guadagna il pass per i quarti di finale, dove affronterà Berlino.

Il tabellone dei quarti femminili con gli accoppiamenti dai play-off

Fenerbahce (1) contro la vincente di Novara-Scandicci

Resovia (4)-Eczacibasi (5)

VakifBank (3) contro la vincente di Milano-Olympiacos

Conegliano (2) contro la vincente di Schwerin-Zeren Ankara

Il tabellone dei quarti maschili con gli accoppiamenti dai play-off

Ziraat Bankasi (1) contro la vincente di Resovia-Roeselare

Zawierce (4)-Civitanova (5)

Lublino (3) contro la vincente di Trento-Project Varsavia

Perugia (2) contro la vincente di Las Palmas-Montpellier