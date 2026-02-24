Volley Champions, Scandicci cerca la rimonta contro Novara per sfidare Orro. Egonu aspetta l'Olympiakos

Mercoledì intenso per le formazioni italiane: alle 18 Scandicci cerca la rimonta contro Novara, in serata Milano punta a garantirsi i quarti contro il VakifBank.

Sarà una notte lunga per le italiane di Champions (e non solo) quella che domani vedrà impegnate 5 formazioni nelle competizioni continentali, con la sola eccezione di Conegliano che può riposare in attesa di conoscere il nome dell’avversaria nei quarti di finale della massima competizione europea (è l’unica italiana ad aver chiuso al primo posto il proprio girone). Sarà soprattutto la serata di Scandicci-Novara, che un maledetto incrocio play-off ha messo di fronte, con una delle due costretta giocoforza a dire addio ai sogni di grandeur.

Scandicci vuole la rimonta: Gaspari chiama a raccolta il pubblico

La vittoria per 3-1 nella gara d’andata autorizza Novara a pensare in grande. Ma Scandicci al PalaBigMat vuol provare a ripagare l’Igor Gorgonzola con la stessa moneta: con una vittoria “piena”, cioè per 3-0 o 3-1, la Savino Del Bene spingerebbe la sfida al golden set, che al meglio dei 15 punti decreterà la squadra che andrà ad affrontare il Fenerbahce di Alessia Orro nel doppio confronto dei quarti di finale.

Marco Gaspari, coach di Scandicci, sabato scorso ha tenuto a riposo tutte le migliori giocatrici del mazzo (Antropova, Ognjenovic, Skinner, Nwakalor e Weitzel) nell’ininfluente sfida di campionato contro Milano, dimostrando di volersi concentrare solo sulla rimonta di Champions. “Sappiamo bene che il passaggio del turno è vincolato a un risultato difficile, ovvero una vittoria da tre punti e la conquista del golden set, ma di sicuro non dobbiamo ragionare sul lungo periodo, bensì un set alla volta.

Come ho sempre detto, Novara è un avversario che ha qualità e individualità incredibili. Nella gara d’andata ha disputato una partita estremamente efficace in attacco, accompagnata da una grandissima prova in ricezione. Sappiamo che per giocare contro il loro sistema dobbiamo fare di più, soprattutto in battuta e in difesa. Servirà una partita estremamente aggressiva in battuta e soprattutto una grande volontà difensiva. Dobbiamo giocarcela punto su punto, provando a ribaltarla anche con l’ausilio del nostro pubblico, che spero mercoledì ci dia una mano”.

Novara ha le antenne dritte. Cambi: “Serve un’altra prova super”

Novara arriva la sfida con la consapevolezza di avere tanto da perdere, ma di essersi comunque portata già avanti col lavoro. Alle ragazze di Bernardi “basterà” (fosse facile…) vincere due set per chiudere la questione. E Carlotta Cambi è consapevole che servirà qualcosa di veramente importante per spingersi verso l’impresa.

“A Novara abbiamo disputato una grandissima partita, ma dobbiamo assolutamente azzerare quanto avvenuto, perché alla prova dei fatti non abbiamo ancora conquistato niente e il passaggio del turno è ancora tutto da giocare. Dovremo scendere in campo con lo stesso atteggiamento e la stessa aggressività della prima sfida per ripeterci, consapevoli che sarà durissima ma anche che siamo pronte a mettere in campo tutto quello che abbiamo”.

Anche Novara nell’ultimo turno ha fatto un po’ di turnover, sebbene la vittoria in casa de Il Bisonte Firenze (proprio al PalaBigMat…) ha consentito alle zanzare di mettere la freccia su Chieri (inopinatamente caduta sul campo della già retrocessa Perugia) e scavalcarla al quarto posto, così da garantirsi il fattore campo nel confronto play-off che scatterà domenica prossima. Contro Scandicci si gioca alle 18.

Milano riceve l’Olympiakos per “regalarsi” il VakifBank

Alla Opiquad Arena di Monza alle 20,30 scenderà in campo la Numia Milano, che grazie al 3-0 ottenuto all’andata in casa dell’Olympiakos dovrà semplicemente vincere due set per consegnare alla capitana Paola Egonu la sfida nei quarti contro il suo passato turco, ovvero il VakifBank.

Sulla carta, non dovrebbero esserci grossi problemi. Milano avrebbe potuto evitare i play-off se non avesse ceduto all’Eczacibasi nella sfida decisiva per il primato nel girone, ma ormai quella è acqua passata e Lavarini vuol solo completare l’opera.

“Ad Atene abbiamo conseguito un risultato positivo, ma sarà la gara di ritorno quella decisiva per il passaggio del turno. Sarà importante giocare con qualità e determinazione dall’inizio per imporre il nostro ritmo, contro un avversario che spingerà al massimo per cercare di ribaltare il risultato”.

Chieri e Vallefoglia, obiettivo qualificazione in CEV e Challenge

Il mercoledì di coppa vedrà impegnate anche Chieri e Vallefoglia, che puntano decise a fare passi in avanti nelle rispettive competizioni. La Reale Mutua Fenera ospita il PGE Grot Budowlani Lodz, forte del 3-1 conquistato in Polonia, per avanzare alle semifinali di CEV Cup (anche qui basterà vincere due set per chiudere la pratica).

Sarà una serata speciale per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che a Pesaro contro le magiare del KHG Kaposvari punta a ottenere un’altra vittoria dopo il 3-2 ottenuto in trasferta nella gara d’andata per conquistare il pass per la finale di Challenge Cup contro una tra Panathinaikos e Panionios.

Il tabellone dei quarti femminili con gli accoppiamenti dai play-off

Fenerbahce (1) contro la vincente di Novara-Scandicci

Resovia (4)-Eczacibasi (5)

VakifBank (3) contro la vincente di Milano-Olympiacos

Conegliano (2) contro la vincente di Schwerin-Zeren Ankara