Volley, Chieri sogna la CEV Cup: domani Nervini e compagne a caccia dell'impresa in casa del Galatasaray di Sylla

Domani sera a Istanbul la Reale Mutua Fenera Chieri deve ribaltare il 2-3 dell'andata per mettere le mani sulla CEV Cup. Nervini e Nemeth sfidano Sylla e Carutasu: una sfida che promette scintille

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La Pasqua l’hanno monopolizzata i maschietti, con le prime due sfide di semifinale scudetto che hanno visto prevalere Verona (3-0 a Civitanova) e Perugia (3-1 a Piacenza, orfana però di Mandiraci). Le donne infatti una volta tanto si sono fatte desiderate, ma la “colpa” è di Conegliano e Milano che hanno chiuso in anticipo le rispettive serie di semifinale contro Novara e Scandicci, così da darsi appuntamento direttamente a sabato 11 per il via ufficiale dell’ennesima finale scudetto (la quarta negli ultimi 5 anni) tra le due formazioni di riferimento del volley nazionale.

I rimpianti dell’andata, la voglia di credere nella rimonta

Per provare a superare l’astinenza, mercoledì sera l’Italia della pallavolo femminile proverà a fare il tifo per la Reale Mutua Fenera Chieri, chiamata all’impresa in quel di Istanbul, ospite del Galatasaray di Myriam Sylla e di coach Alberto Bigarelli, che all’andata a Torino s’è imposto 3-2 e ha messo una seria ipoteca sulla vittoria della seconda competizione continentale per importanza, seconda naturalmente solo alla Champions (e lì il 2-3 maggio, sempre a Istanbul, sarà ancora un doppio incrocio italo-turco con Conegliano-VakifBank e Scandicci-Ecsacibasi).

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L’Italia che sogna un altro tris europeo, considerata già la vittoria di Vallefoglia in Challenge Cup, sa che servirà più di una semplice impresa per ribaltare le cose: il Galatasaray nel suo cammino europeo ha conosciuto solo vittorie, imponendosi in tutti gli 11 incontri disputati nella stagione corrente, sia quelli con Massimo Barbolini in panchina, sia quelli giocati dopo che la società ha deciso di separarsi dall’esperto tecnico (tra gli altri ex Scandicci) per consegnare la squadra al suo vice Bigarelli. Ma il ko. beffa subito all’andata in qualche modo autorizza a pensare che Chieri possa regalarsi una rimonta d’autore.

Nervini e Sylla, compagne di banda contro

In realtà la gara del Pala Gianni Asti è rimasta davvero indigesta alle ragazze di coach Negro, che hanno sciupato 4 opportunità per far loro la contesa nel tiebreak, finendo poi per consegnarsi alla formazione turca alla prima palla match avuta a disposizione da Sylla e compagne.

Si ripartirà dalle solide certezze acquisite in corso d’opera dalla formazione piemontese, che può contare su una batteria di attaccanti sicuramente importare, con Anett Nemeth che dopo i 23 punti realizzati nella partita d’andata vorrà provare ad alzare ulteriormente l’asticella, lei come Stella Nervini, la compagna di banda di Sylla nei recenti trionfi azzurri, col quale vive una sorta di derby a distanza (divise soltanto dalla rete) che promette scintille. Del Galatasaray ci sono da temere tante cose, a partire dal clima caldo che Chieri troverà alla Burhan Felek Salonu, oltre che a quell’Alexia Carutasu che nella partita d’andata ha messo a terra 28 palloni, uno più pesante dell’altro.

Non sarà una serata da troppi calcoli: per vincere servirà una vittoria “piena” per entrambe (3-0 o 3-1), perché col 3-2 a favore delle italiane si andrebbe a giocare il golden set (al Gala basterà vincere due set per garantirselo come carta di riserva). Insomma, una finale “vera”, dove chi vince si prende tutto. Con l’Italia fin qui ha dominato anche in campo maschile, con Milano che s’è presa la Challenge Cup e Piacenza che la settimana prossima andrà a giocarsi l’andata della finale di CEV Cup contro il Luneburg, aspettando la final four di Champions in programma a Torino il 16-17 maggio, dove Perugia proverà a difendere il titolo continentale conquistato in Polonia lo scorso anno.