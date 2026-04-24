Volley, Chirichella saluta Conegliano: dopo aver chiuso con la Nazionale, è pronta a volare in Giappone

La centrale di Conegliano, ex capitano dell'Italia (prima dell'era Velasco), dopo due anni lascia le Pantere: andrà a giocare nella SV League, attratta da offerte allettanti.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Continuiamo a esportare talenti, e a quanto pare l’elenco è destinato a salire ancora. Perché c’è una capitana della nazionale italiana pronta ad andare ad abbracciare un nuovo campionato: è Cristina Chirichella, che secondo i rumors dei ben informati è pronta a imbarcarsi sul primo aereo, destinazione Giappone, con la SV League pronta ad accoglierla dopo l’ennesima stagione a fari accesi, con Conegliano peraltro che attende ancora di completare l’opera nella final four di Champions League in programma a Istanbul il 2-3 maggio.

Il ritorno di Folie per compensare l’uscita di Chirichella

Chirichella però avrebbe già fatto sapere a chi di dovere (cioè alla società veneta) l’intenzione di trasferirsi alla fine dell’estate nella terra del Sol Levante. Le ragioni sono le più disparate: intanto è probabile che le offerte arrivate dal Giappone siano tali da ingolosire una giocatrice che ha ormai raggiunto l’età della piena maturità sportiva (è classe 1994) e che come tale potrebbe anche pensare (giustamente) a monetizzare i tanti anni fatti ad altissimo livello.

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Evidentemente nella decisione potrebbe pesare anche la volontà della società gialloblù di procedere a qualche modifica all’interno del proprio roster, sebbene tra le voci girate nelle ultime ore ce n’è una che porta addirittura a Raphaela Folie come possibile sostituta della centrale in partenza (Folie è classe 1991 e nell’ultima stagione ha militato nella neonata lega statunitense, di stanza alla LOVB Houston). Folie che peraltro a Conegliano ha giocato dal 2016 al 2022, partecipando attivamente al varo della dinastia delle Pantere, che a quanto pare non sembra voler conoscere fine.

L’addio (polemico) alla nazionale e la diaspora delle italiane

Tornando a Chirichella, c’è chi ritiene che la scelta di chiudere il rapporto con Conegliano possa anche essere anche diretta conseguenza di un utilizzo che non sempre è risultato pari alle attese, sebbene nelle gare più importanti della stagione il suo posto nello starting six è risultato essere una costante. I maligni poi parlano anche di un feeling mai veramente sbocciato con Joanna Wolosz, la palleggiatrice chiamata a mettere in ritmo tutte le attaccanti gialloblù e anche le centrali (Fahr e Lubian, oltre alla giovane Munarini), e che a detta dei più attenti osservatori avrebbe finito per preferire nelle scelte le altre centrali.

In realtà la decisione sembra più che altro figlia di una volontà di fare un’esperienza all’estero dopo 15 anni di volley ad altissimo livello, pensando al decennio di Novara, preludio all’ultimo biennio di stanza a Conegliano. Chirichella peraltro dalla scorsa estate ha rinunciato alla nazionale azzurra (è tra le famose 4 giocatrici che rifiutarono la chiamata di Velasco per la VNL 2025, e da allora il CT le ha praticamente escluse dal giro della nazionale anche nelle chiamate successive) e dunque potrebbe approfittare della libertà che avrà in estate per decidere di concentrare tutto il proprio mondo pallavolistico da ottobre a maggio dall’altra parte del mondo.

Conegliano però si ritroverà a dover rivoluzionare il reparto delle centrali, visto che anche Marina Lubian saluterà (andrà all’Eczacibasi assieme a Ekaterina Antropova). Chirichella in Giappone andrebbe a far compagnia a Sylvia Nwakalor, Camilla Mingardi e Rosamaria Montibeller, le tre italiane attualmente impegnati nella SV League.

Velasco, testa al terzo collegiale: arriva anche Stella Nervini

Tornando alle questioni legate alla nazionale, Julio Velasco ha aggiunto tre giocatrici alle 11 già presenti nei primi due raduni al Centro “Pavesi” di Milano in vista del terzo collegiale, che scatterà lunedì 27 aprile. Si tratta di Stella Nervini (schiacciatrice) e Ilaria Spirito (libero) di Chieri e di Binto Diop (opposto) di Cuneo.

L’Italia debutterà il 14 maggio in amichevole con la Francia, e come ribadito già nelle scorse settimane si presenterà ai nastri di partenza della VNL con un organico molto ringiovanito e senza diverse big (vedi Egonu, Orro, Sylla, Danesi e Fahr), che torneranno però per EuroVolley in programma a fine agosto.