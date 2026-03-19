Volley, Conegliano alle Final Four di Champions ma il ko con Ankara scatena la bufera: Santarelli contestato

Il turnover sul 2-0 e la rocambolesca (e indolore) sconfitta ha acceso gli animi di parecchi tifosi delle Pantere: surreali proteste sui social nonostante la qualificazione.

Missione compiuta per l’Imoco Conegliano, che ha centrato per l’ennesima volta la qualificazione alle Final Four di Champions League di volley femminile, ma attorno alle Pantere non si respira aria di festa. Incredibile ma vero, la sconfitta rimediata contro lo Zeren Ankara, a passaggio del turno ormai ottenuto, con le turche capaci di ribaltare il risultato da 2-0 a 2-3 e di espugnare il PalaVerde, ha fatto esplodere malumori e veleni. All’interno del palazzetto, dove al fischio finale dopo il punto decisivo in favore dello Zeren si è udito qualche fischio. E sui social, soprattutto, dove la pagina del sestetto veneto è diventata un covo di vespe.

Champions, sconfitta indolore per Conegliano ma addio record

Non tutti, ovviamente, hanno preso male la sconfitta (indolore e assolutamente ininfluente) delle gialloblu. Ma in tanti sì. Conegliano in casa in Champions non perdeva da sette stagioni, prima del match di ritorno con le turche (travolte in tre set ad Ankara) poteva vantare una striscia di 29 successi consecutivi nella competizione europea più prestigiosa. Un record di cui andare fieri. Ecco perché parecchi supporter di De Gennaro e compagne ci sono rimasti così male. Nel mirino il turnover deciso da Santarelli che, dopo il 2-0 e la qualificazione aritmetica, ha dato spazio alle giocatrici dalla panchina. Le big, Haak e Wolosz in particolare, le ha reinserite solo nel finale del tie-break.

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Tifosi delle Pantere delusi, nel mirino i cambi di coach Santarelli

“Non è stato bello perdere in questo modo, soprattutto per rispetto di chi ha pagato“, scrive Oreste in un commento sulla pagina ufficiale di Conegliano. “Inconcepibile la decisione di Santarelli di inserire Haak e Wolosz sul 13 a 11 per lo Zeren al 5 set e perdere oltre alla partita la faccia“, l’accusa di Ernesto. “Il principio è uno solo: si gioca e si scende in campo per vincere. Sempre! Con la squadra migliore, quella che doveva difendere l’imbattibilità e record vari”, osserva Roberto. Caustico pure Carlo: “Lo Zeren ha fatto una buona partita, complimenti, però caro Imoco non hai pensato ai tuoi tifosi? E chi ha scommesso per una vittoria scontata? Caro Santarelli hai ” toppato”, qualche fischio nelle orecchie te lo meriti”.

Volley, c’è chi si accontenta: “Come si fa a criticare Conegliano?”

Ovviamente questi sono solo i commenti più edulcorati. Altri sono di tenore decisamente diverso. C’è chi scrive “vergogna”, chi invoca la restituzione dei soldi spesi per i biglietti. Ridotti a una minoranza i tifosi schierati su posizioni di maggiore buon senso. “Leggendo i commenti ho scoperto che ci sono molte persone che dal divano sarebbero più brave di Santarelli a gestire la squadra. La proprietà dovrebbe valutare le potenzialità di questi chiacchieroni!”, scherza Fortunato. “Staccare la spina dopo aver raggiunto matematicamente la semifinale ci sta, inoltre se i rincalzi non li metti a giochi fatti queste ragazze non crescono mai”, scrive Alessandro. “Ma figuraccia cosa, come si fa criticare una squadra del genere“, la chiosa di Andrea.