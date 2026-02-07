Volley Coppa Italia Maschile, Trento è la prima finalista: battuta Piacenza al quinto (ed è tornato Lavia)

A Bologna, davanti a 12mila spettatori, Trento supera Piacenza al tiebreak nel giorno in cui si rivedono Lavia e pure Galassi dopo l'operazione al testicolo. Verona avanti su Perugia

L’Itas Trentino è la prima finalista di Coppa Italia: ha battuto 3-2 la Gas Sales Piacenza (25-21, 16-25, 23-25, 25-22, 15-11) e attende ora di conoscere il nome dell’avversaria, che uscirà dalla sfida tra la Sir Susa Scai Perugia e la Rana Verona (veneti avanti 1-0 grazie al 25-19 ottenuto nel primo set).

Bovolenta non basta: Trento la vince con Faure (e Ramon)

La sfida tra Trento e Piacenza s’è decisa in volata, con l’Itas che saputo sfruttare l’onda lunga generata nelle prime battute del tiebreak, impedendo alla Gas Sales di riportarsi a contatto. Una sfida bella e avvincente, magari con qualche errore di troppo da una parte e dall’altra, ma valida agonisticamente e piena di ribaltoni.

Alla fine Trento s’è fatta bastare i 24 punti di Theo Faure, uno in più rispetto a un Alessandro Bovolenta efficace anche a muro (ne ha mandati a referto 3), certo più preciso in avanti di un Mandiraci che nel momento clou ha abbassato le proprie percentuali (40% in attacco e 19 punti totali). L’Itas è stata brava soprattutto a non disunirsi dopo aver lasciato per strada un terzo set che pareva già messo in cassaforte, dilapidando 6 punti di vantaggio e cedendo alla vorticosa rimonta piacentina griffata dal turno al servizio di Paolino Porro.

Nel quinto e decisivo set Trento ha trovato in Ramon e Flavio gli uomini in missione, conquistando una finale che vale tantissimo, pensando all’assenza di Alessandro Michieletto (che salvo sorprese non ci sarà neanche domani). Ma almeno s’è rivisto in campo Daniele Lavia, accolto dall’ovazione dell’Unipol Arena: 4 ricezioni per un assaggio di campo dopo 6 mesi di attesa, con annessi sorrisi. Ovazione tributata anche a Gianluca Galassi, alla prima partita disputata dopo aver fatto sapere di essersi sottoposto a un intervento di rimozione di un tumore a un testicolo.

