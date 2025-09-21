De Gennaro già in campo con Conegliano, primo trofeo dopo i Mondiali: Orro torna in Sardegna, subito sold out

Moki, Fahr e Gabi trascinano l'Imoco al successo a Pordenone: 3-0 al Panathinaikos. Tutto esaurito a Oristano per Alessia e il Fenerbahce, in campo da giovedì in un quadrangolare.

Vacanze finite e subito in campo. Non ancora per sfide e competizioni ufficiali, ma è comunque già tempo di “partite vere” per le Azzurre fresche vincitrici dei Mondiali di volley in Thailandia. A Pordenone, ad esempio, Moki De Gennaro ha già avuto modo di conquistare l’ennesimo trofeo di una carriera inimitabile, tutta contraddistinta da successi e riconoscimenti a livello individuale e di squadra. Spera di fare altrettanto Alessia Orro che, dopo aver fatto conoscenza con le nuove compagne del Fenerbahce e col clima elettrizzante di Istanbul, è pronta a far ritorno nella sua Sardegna.

Per Santarelli e Conegliano il trionfo al Città di Pordenone

Sa solo vincere Conegliano, la squadra dei sogni di Daniele Santarelli che lo scorso anno si è laureata campione di tutto: campionato, Coppa Italia, Supercoppa, Champions League e Mondiale per Club. Il trofeo incamerato stavolta dalle Pantere è un’autentica primizia, anche perché si tratta di una kermesse alla sua prima edizione: il Trofeo Città di Pordenone. Coppa portata a casa grazie al 3-0 in finale sulle greche del Panathinaikos, che ha fatto seguito al 3-0 in semifinale al neopromosso Macerata. In sestetto – e premiate prima della gara insieme a Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini di Vallefoglia – le neo campionesse mondiali Moki De Gennaro e Sarah Fahr.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Moki De Gennaro dalle scuole ai parquet: è la numero 1

Praticamente senza storia il match, vinto da Conegliano sul “Pana” di Chiappini con parziali eloquenti: 25-15, 25-16 e 25-19. Haak (18 punti), Sillah (13) e Gabi (10) le migliori marcatrici tra le gialloblu, applaudite da più di 1600 appassionati che hanno gremito il palasport della cittadina friulana. E anche Moki si è confermata in forma “mundial”: pensare che solo pochi giorni fa faceva passerella tra sedi istituzionali e scuole, raccontando ai giovani liceali il segreto della sua incredibile parabola sportiva. Nella finale per il terzo posto, invece, netto successo per Vallefoglia su Macerata: 3-0.

A Oristano è enorme l’attesa per Orro e il Fenerbahce

Intanto pure Oristano è in fibrillazione per l’attesissimo ritorno di Alessia Orro. La campionessa di Arbolia è l’indiscussa star del Sardegna Volleyball Challenge, in programma tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre al palasport di Sa Rodia. La formula è quella classica del quadrangolare con semifinali e finali. L’alzatrice azzurra aprirà le danze alle 17.30 di giovedì col suo Fenerbahce contro le greche del Panionios, alle 20.30 saranno in campo il Vakif Istanbul e l’UYBA Busto Arsizio. Finali in programma il giorno dopo, sempre alle 17.30 e alle 20.30, per il terzo e per il primo posto. Polverizzati i 2.900 biglietti per la prima giornata: tutti vogliono ammirare la campionessa, orgoglio del volley sardo.