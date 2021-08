Volley, De Giorgi esclude Zaytsev

Dopo la delusione dell’Olimpiade di Tokyo, la Nazionale Maschile di volley torna a lavoro in vista dell’Europe di settembre. La squadra ora si riunirà il 17 a Mantova.

Per il prossimo raduno, durante il quale gli azzurri affronteranno il 25 e 26 agosto il Belgio in due incontri amichevoli, il CT Ferdinando De Giorgi ha convocato sedici atleti che lavoreranno ai sui ordini fino al 27 agosto. Questi gli atleti convocati: Simone Anzani, Fabio Balaso, Mattia Bottolo, Oreste Cavuto, Lorenzo Cortesia, Filippo Federici, Gianluca Galassi, Simone Giannelli, Daniele Lavia, Daniele Mazzone, Alessandro Michieletto, Giulio Pinali, Francesco Recine, Fabio Ricci, Yuri Romanò, Riccardo Sbertoli.

Spicca l’assenza di Ivan Zaytsev che già all’Olimpiade di Tokyo non aveva brillato a causa di diversi problemi fisici.

OMNISPORT | 13-08-2021 16:31