Volley, De Giorgi svela la lista dei 30 di VNL: c'è anche Michieletto, che potrebbe rientrare a metà luglio

Ufficiale la lista dei 30 giocatori che De Giorgi alternerà nelle 12 gare della prima fase e nell'eventuale final eight di VNL. Confermata la presenza dello schiacciatore di Trento, fuori da gennaio

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È arrivata la lista dei 30 azzurri che Fefè De Giorgi alternerà durante la VNL, la sola competizione assieme al torneo olimpico che non figura nel palmares della nazionale maschile di pallavolo. Una mancanza che magari gli azzurri contano di annullare nel corso dell’estate alle porte, che li vedrà scendere in campo Ottawa, Lubiana e Kansai (Giappone) prima della final eight in programma a Ningbo, in Cina a cavallo tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Un obiettivo certo meno “caliente” rispetto a Eurovolley che partirà a fine agosto (e che si giocherà in Italia), ma pur sempre una tappa fondamentale della lunga estate del volley azzurro.

De Giorgi “aspetta” Michieletto e dà tregua a Giannelli e Romanò

De Giorgi aveva convocato 39 giocatori nella long list iniziale, alcuni dei quali hanno già cominciato a lavorare nel ritiro di Roma al “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa. Già a Cavalese però, quando l’Italia si radunerà la settimana prossima in vista dei primi test amichevoli estivi contro Turchia (il 28 maggio alle 18 proprio a Cavalese), Belgio (il 30 alle 21 a Verona) e di nuovo Turchia (il 31 maggio alle 17,30 a Bergamo), l’elenco si comporrà di 15 elementi, pronti a essere impiegati nelle tre partite citate.

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E chiaramente tutti fanno parte della lista dei 30 per la VNL che De Giorgi ha dovuto consegnare, come da regolamento, alla FIVB per tutte le pratiche del caso. Nella lista ci sono anche molti elementi che hanno praticamente concluso la loro stagione di club da pochi giorni, vedi Simone Giannelli e Roberto Russo, che si aggregheranno nella migliore delle ipotesi soltanto a partire dalla terza week, quella in programma in Giappone a metà luglio.

Anche Yuri Romanò ha concordato col commissario tecnico di aggregarsi al gruppo nella terza settimana della competizione, e probabilmente stessa sorte toccherà se tutto va bene ad Alessandro Michieletto, che deve ancora tornare ad allenarsi in modo continuativo dopo la frattura da stress al quarta vertebra lombare che l’ha tenuto fuori dai gioco a partire dalla fine di gennaio.

La lista dei 30 per la VNL: qualche volto nuovo e tanti big

Tornando alla lista di VNL, questo l’elenco completo dei 30 azzurri che si alterneranno nelle 12 sfide della fase a gironi, cui potrebbero (dovrebbero) aggiungersi le tre partite della final eight per l’assegnazione delle medaglie.

Palleggiatori: Simone Giannelli, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli, Mattia Boninfante.

Simone Paolo Riccardo Mattia Schiacciatori: Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro, Tommaso Ichino, Mattia Orioli.

Tim Giulio Alessandro Francesco Mattia Daniele Lavia, Luca Tommaso Mattia Centrali: Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo, Pardo Mati, Andrea Truocchio, Giovanni Gargiulo, Leandro Mosca.

Francesco Lorenzo Gianluca Giovanni Roberto Pardo Andrea Giovanni Leandro Opposti: Kamil Rychilicki, Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo.

Kamil Yuri Alessandro Tommaso Liberi: Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso, Matteo Staforini, Domenico Pace.

Rispetto alla long list iniziale, non faranno parte del gruppo i giovani Argilagos e Fanizza (palleggiatori), Catania e Loreti (liberi), Frascio (opposto), Gardini e Rinaldi (schiacciatori) e Pellacani (centrale).

I 15 convocati per i test di fine maggio con Turchia e Belgio

Per quanto riguarda invece i test di fine maggio, questi i 15 giocatori convocati da De Giorgi: Mattia Boninfante, Mattia Bottolo, Giovanni Maria Gargiulo (Lube Civitanova); Alessandro Bovolenta, Francesco Comparoni, Domenico Pace, Paolo Porro (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Gabriele Laurenzano (Itas Trentino); Pardo Mati, Luca Porro, Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena); Leandro Mosca (Allianz Milano); Mattia Orioli (Sonepar Padova); Kamil Rychlicki (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle); Francesco Sani, Matteo Staforini (Rana Verona).