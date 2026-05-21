Volley, domani è il gran giorno: Velasco lancia Antropova come schiacciatrice nella sfida contro la Serbia

Dopo i due test belli e convincenti con la Francia, l'Italia di Velasco torna in campo a Genova per la AIA AeQuilibrium Cup: contro la Serbia prima da titolare in posto 4 per Kate

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Tutti gli occhi rivolti in posto 4. Dove domani sera Ekaterina Antropova è pronta a fare il suo debutto in azzurro, almeno da titolare. Perché sporadicamente in qualche rotazione l’ormai ex giocatrice di Scandicci in banda c’è finita, ma stavolta sarà diverso, perché Julio Velasco ha deciso che questa sarà l’estate di Kate schierata schiacciatrice, pronta a formare una coppia di attaccanti potentissima assieme a Paola Egonu quando anche la capitana di Milano tornerà dalle vacanze per unirsi al gruppo azzurro. Che intanto nel fine settimana scalda i motori in vista della VNL a Genova, affrontando in rapida sequenza Serbia, Turchia e Polonia. Con gli occhi, appunto, tutti rivolti a quel che accadrà in posto 4.

Antropova freme: debutto da titolare in posto 4

È lì che Velasco ha intenzione di schierare Antropova. Un esperimento voluto “a fin di bene”, perché poter sfruttare la versatilità, la tecnica e la potenza di Kate e Paoletta contemporaneamente è un lusso che solo il CT azzurro può concedersi. Il doppio cambio che tante situazioni delicate ha risolto nella striscia di 36 vittorie in gare ufficiali rimane un must (doppio cambio inteso come sostituzione contemporanea della diagonale palleggiatrice-opposto: di solito uscivano le titolari Orro-Egonu per far posto a Cambi-Antropova), ma vedere entrambe in campo contemporaneamente potrebbe rivelarsi un’arma ancora più proficua per devastare le difese avversarie.

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E da domani sera l’esperimento prenderà ufficialmente piede: sarà la Serbia (orfana di tante big, proprio come l’Italia: ad esempio non ci sarà Boskovic) a tenerlo a battesimo, con tanti occhi puntati su quel che accadrà nella partita inaugurale dell’Italia nell’AIA AeQuilibrium Cup. Velasco, salvo sorprese, dovrebbe affidarsi a Cambi al palleggio, Adigwe opposto, Antropova e Omoruyi (o Nervini) in banda, Nwakalor e una tra Manfredini e Marchesini al centro e Fersino come libero.

Nwakalor e Omoruyi, dal campo… all’altare (per Sylvia)

Nell’elenco delle 15 convocate per il torneo ligure figurano anche Linda Nwakalor e Loveth Omoruyi, che però resteranno in ritiro soltanto fino alla serata di venerdì. Sabato infatti le attende un evento decisamente mondano: Sylvia Nwakalor, sorella di Linda, opposto in forza alle Red Rockets Kawasaki (e stabilmente nel giro azzurro fino al 2023, cioè durante l’era Mazzanti), convolerà a giuste nozze e Linda e Loveth avranno due ruoli decisamente rilevanti nella cerimonia, vale a dire quello di testimone e damigella della sposa.

Velasco non ha potuto far altro che rilasciarle per il fine settimane, aspettandole poi già a partire dalla settimana che verrà per riprendere la preparazione in vista del debutto in VNL, con l’Italia attesa al debutto a Brasilia il 3 giugno contro la Bulgaria (il 5 c’è l’Olanda, il 6 la Turchia e il 7 il Brasile).

Nervini accoglie Kate in banda: “Una così può far solo bene”

Stella Nervini ha presentato il torneo che vedrà impegnate lei e le compagne in una sorta di test generale in vista della VNL. “Le due amichevoli con la Francia ci hanno dato buoni riscontri, ora vogliamo averne di altri. Il livello delle avversarie è alto, quindi pensiamo di poterci fare un’idea ben precisa di dove e in che direzione stiamo andando. Siamo un gruppo nuovo, arrivare alla VNL con qualche informazione in più diventa fondamentale per tutte noi. Di sicuro c’è che stiamo lavorando bene e con grande determinazione, ma solo il campo dovrà darci le risposte desiderate”.

Uno sguardo anche al rientro in pianta stabile di Antropova, che peraltro giocherà nello stesso ruolo di Nervini: “Una giocatrice come lei non può che produrre effetti positivi. Chiaro che bisogna cominciare a trovare degli equilibri, e questo appuntamento servirà a tutte noi per crescere. È un torneo di livello eccelso, personalmente non vedo l’ora di scendere in campo. E dopo quello che ho vissuto la scorsa estate, tornare di nuovo in azzurro è un’emozione grandissima, a prescindere dal ruolo e dall’utilizzo che avrò”.

Le 15 convocate: continuità con quanto visto con la Francia

Questo l’elenco delle 15 giocatrice convocate per il quadrangolare di Genova.