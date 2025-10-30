Egonu e Milano, dopo Akimova arriva Li Yingying? Due colpi stellari per battere Conegliano, Scandicci e Novara

Vero Volley vicina alla forte schiacciatrice cinese, tesserabile dopo il 20 novembre: sarebbe un rinforzo da Scudetto. Un'arma in più per il coach Lavarini e la capitana Paoletta.

L’appetito vien mangiando e, dopo lo storico successo su Conegliano nella finale di Supercoppa italiana a Trieste, primo trofeo di tutti i tempi del volley femminile milanese, la Numia Vero Volley alza l’asticella. L’obiettivo diventerebbe lo Scudetto, dovesse andare in porto il colpo a sensazione che ha in mente il direttore sportivo Claudio Bonati. Li Yingying, fortissima schiacciatrice della Nazionale cinese, è in trattativa col club meneghino. Un affare che, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe in dirittura d’arrivo. Paoletta Egonu e Stefano Lavarini, il coach, si fregano le mani: perché il nuovo acquisto potrebbe assottigliare, se non annullare, la distanza con le altre big, Conegliano in testa.

Volley, Milano grandi firme: già ingaggiata Vita Akimova

La 25enne, punto di forza della selezione cinese e del Tianjin, farebbe seguito all’ingaggio di Vita Akimova, opposto di nazionalità russa che ha saltato la scorsa stagione con Novara per problemi fisici ma che è ormai pienamente recuperata. Nell’annata 2023-24 è stata tra le migliori realizzatrici del campionato ed è pronta a dare il cambio a Egonu, con cui costituisce uno straordinario tandem. Più o meno la situazione che Egonu vive in Nazionale al fianco di Kate Antropova: quando Paoletta ha bisogno di respirare, entra una giocatrice di pari livello. Ora la situazione può ripetersi anche nel club.

Egonu attende Li Yingying, stella della Nazionale cinese

Se Akimova è un opposto, chiamato per tamponare una storica falla nel roster milanese, Li Yingying è invece una schiacciatrice-ricevitrice, una di quelle capaci di dare un buon contributo anche in difesa. Milano l’ha “conosciuta” per la prima volta all’ultimo Mondiale per Club, quando la mancina del Tianjin si scatenò proprio contro il Vero Volley: 22 punti per lei in un match senza storia, stravinto in tre set dalle cinesi. Prenderebbe il posto in sestetto di Myriam Sylla, che come è noto è sbarcata al Galatasaray, in Turchia, sostituita ad interim da Celeste Plak, l’olandese prossima a sua volta al trasferimento in Indonesia.

Il 5 novembre Conegliano-Milano, rivincita della Supercoppa

L’unico intoppo nel tesseramento – vicinissimo – di Li Yingying è rappresentato dai “China National Games” a Macao, competizione a cui in Cina tengono in modo particolare. La stessa a cui prenderà parte, su precisa disposizione contrattuale, Zhu Ting, stella di Conegliano. Il mini torneo è in programma dal 7 al 19 novembre, solo dal 20 – dunque – Li Yingying potrà liberarsi e prendere la strada dell’Italia. Nel frattempo Milano proverà a vincere e a far punti in campionato senza di lei. Dopo la trasferta di Perugia, domenica 2 novembre è in programma il match casalingo contro il Monviso e mercoledì 5 l’attesissimo recupero-rivincita nella tana della Prosecco Doc Imoco di De Gennaro e Santarelli.