Volley femminile, 10ma giornata: Egonu e Milano da record, ma passa Novara. Big match Conegliano-Scandicci

Primato di presenze all'Unipol Forum di Assago (12.667 spettatori) per un match di regular season, Ishikawa rovina la festa a Paoletta. Ora la grande sfida tra prima e seconda.

Comincia col botto la decima giornata del massimo campionato di volley femminile, la Serie A1. Record di presenze all’Unipol Forum di Assago per un match di regular season, la sfida tra Milano e Novara, rispettivamente terza e quarta forza in classifica. Un pubblico da primato, con festa rovinata a Egonu e ai tifosi milanesi dal sestetto guidato in panchina da Bernardi e in campo da una scatenata Ishikawa. Il clou della domenica è invece la supersfida tra prima e seconda in classifica: Conegliano contro Scandicci. Un big match tutto da vivere, con la sfida nella sfida tra Gabi da una parte e Antropova dall’altra.

Volley, Milano cede a Novara nell’anticipo

Trentun punti per una scatenata Egonu, fresca di celebrazioni per quota 6.000 superata in Italia. Ma a far festa alla fine è la Igor Novara, brava a battere al tie-break Milano e i suoi tifosi. Partita epica, con le piemontesi brave ad aggiudicarsi i primi due set (20-25 e 25-27) e Milano a rientrare in partita di prepotenza (25-17 e 25-17). Grande equilibrio nel quinto set, dove l’allungo decisivo è di Novara (11-15). Per Milano, oltre ai 31 punti di Paoletta, 15 per Lanier e 13 per Piva. Cinque giocatrici in doppia cifra, invece, per Novara: l’MVP Ishikawa, Herbots e Baijens con 13 punti, Alsmeier e Bonifacio con 12.

Serie A1 femminile: Gabi contro Antropova

Ora riflettori su Conegliano-Scandicci, la grande sfida tra le prime in classifica. Le Pantere sono a +4 sulle toscane e possono andare in fuga, coach Santarelli non vede l’ora di gustarsi lo spettacolo: “Il test contro Scandicci sarà bellissimo, il Palaverde sarà pieno e ci sono tutti gli ingredienti per un grande spettacolo. L’atmosfera sarà meravigliosa, in palio ci sono solo tre punti, ma la partita tra le due squadre che hanno più continuità in questo momento sarà certamente l’occasione per godere una grande pallavolo”. Così invece il coach di Scandicci, Gaspari: “C’è grande voglia di confrontarci con Conegliano dopo un buon periodo in cui stiamo continuando a crescere passo dopo passo. Non potremo permetterci blackout“.

Serie A1, programma e risultati 10ma giornata

Milano-Novara 2-3

Conegliano-Scandicci (ore 16 – DAZN e VBTV)

Il Bisonte FI-UYBA (ore 17 – VBTV)

Monviso-Bergamo (ore 17 – DAZN e VBTV)

Cuneo-Chieri (ore 17 – VBTV)

Vallefoglia-Macerata (ore 18 – RaiSport e VBTV)

Perugia-San Giovanni (ore 20,45 – VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano* 29 punti

Scandicci* 25

Milano** 23

Novara* 20

Chieri 17

Il Bisonte Fi 13

Cuneo, Macerata 11

Perugia, Monviso*, Vallefoglia 10

UYBA 9

Bergamo 6

San Giovanni 4

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (22-23/11)

Novara-Macerata (22/11 ore 19 – VBTV)

Conegliano-Il Bisonte Fi (22/11 ore 20.30 – RaiPlay e VBTV)

San Giovanni-Milano (23/11 ore 16 – DAZN e VBTV)

UYBA-Perugia (23/11 ore 17 – VBTV)

Chieri-Monviso (23/11 ore 17 – VBTV)

Scandicci-Vallefoglia (23/11 ore 17 – VBTV)

Bergamo-Cuneo (23/11 ore 17 – DAZN e VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.