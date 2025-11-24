Egonu, Antropova e Gabi letali in campionato: ora per Conegliano, Milano, Scandicci e Novara c'è la Champions

Vincono tutte le big nell'11ma giornata di A1 femminile e si preparano al debutto nelle coppe: quattro italiane in Champions, Chieri gioca la Cev e Vallefoglia la Challenge Cup.

Tutto come da copione. L’undicesima giornata del massimo campionato di volley femminile non regala particolari sorprese. Vincono tutte le big e la classifica non subisce scossoni, almeno al vertice. Conegliano, in particolare, ha già “fatto tredici”, visto che la squadra di Santarelli ha giocato (e vinto) due partite in più rispetto alla concorrenza. Come del resto ne ha giocate due in più Scandicci, che però insegue a sei lunghezze. In terza posizione Milano, ma possono rientrare nella bagarre per la seconda posizione altri due sestetti, Novara e Chieri, che stanno collezionando vittorie pesanti.

Volley, Serie A1 femminile: successi netti per tutte le big

Tredici punti per una scatenata Gabi nel 3-0 di Conegliano al PalaVerde su Firenze, anche se la marcatrice più prolifica è Adigwe con 15. Diciotto, invece, i palloni messi a terra da una micidiale Egonu nello 0-3 di Milano in casa della matricola San Giovanni: per il Vero Volley grande sofferenza solo nel terzo set. Applausi anche per Antropova, al solito chirurgica nel 3-0 di Scandicci su Vallefoglia: 17 punti per la scatenata Kate. Quindi le due piemontesi. Ventisette punti per Nemeth nel 3-1 di Chieri al Monviso in un derby più equilibrato del previsto, 15 punti per Alsmeier nel rotondo 3-0 della Igor Novara su Macerata. In coda, successi pesanti per Busto Arsizio su Perugia e per Bergamo su Cuneo.

Al via le coppe: sei squadre italiane impegnate in settimana

Si apre un doppio fronte, intanto, per sei formazioni di A1: comincia la fase a gironi delle coppe europee, con quattro squadre impegnate in Champions, una in Cev e una in Challenge Cup. A debuttare per prime nella coppa più prestigiosa sono Novara e Conegliano, in campo martedì 25: Igor di scena alle 18 a Lodz contro il PGE, Pantere in casa alle 20.30 contro lo Zeren Ankara. Mercoledì 26 alle 20 tocca a Milano che ospita l’Olympiacos, giovedì 27 alle 20 a Scandicci in casa contro l’Alba Blaj. In Cev Cup Chieri gioca giovedì 27 alle 18.30 a Budapest l’andata dei sedicesimi contro il Vasas, per la Challenge debutto internazionale di Vallefoglia previsto per le 18 di martedì 25 ad Atene contro l’Aek.

Serie A1, risultati 11ma giornata

Novara-Macerata 3-0

Conegliano-Il Bisonte Fi 3-0

San Giovanni-Milano 0-3

UYBA-Perugia 3-1

Chieri-Monviso 3-1

Scandicci-Vallefoglia 3-0

Bergamo-Cuneo 3-2

Volley femminile, la classifica

Conegliano** 37 punti

Scandicci** 31

Milano* 26

Chieri, Novara 23

UYBA* 16

Il Bisonte Fi, Vallefoglia 13

Cuneo 12

Bergamo, Macerata 11

Perugia, Monviso** 10

San Giovanni 7

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (29-30/11)

Cuneo-Novara (29/11 ore 15.30 – Rai e VBTV)

Perugia-Conegliano (29/11 ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Monviso-Vallefoglia (30/11 ore 15.30 – Rai e VBTV)

Milano-UYBA (30/11 ore 17 – DAZN e VBTV)

San Giovanni-Chieri (30/11 ore 17 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Bergamo (30/11 ore 17 – VBTV)

Macerata-Scandicci (30/11 ore 17 – VBTV)

