Volley femminile, torna la A1: per De Gennaro e Antropova è l'ultima prima dei Mondiali, Egonu all'esame derby

Nel weekend si gioca la 12ma giornata: impegni fuori casa per Conegliano e Scandicci, che poi (dopo la Champions) voleranno in Brasile. A Milano c'è la sfida contro Busto Arsizio.

Dopo la prima giornata di Champions, che si è risolta in poco più di una formalità per Milano e Scandicci, in una confortante vittoria in trasferta per Novara e in un’emozionante maratona a lieto fine per Conegliano, tornano le emozioni del grande volley di Serie A1. Tutte in campo nel weekend, senza scontri diretti e con le big di scena contro le “piccole”. Per Conegliano e Scandicci si tratta dell’ultimo impegno di campionato prima dei Mondiali per club. De Gennaro, Antropova e le rispettive compagne, dopo le sfide di Champions della prossima settimane, voleranno in Brasile per il torneo a otto che mette in palio il titolo iridato per club.

Serie A1 femminile: Conegliano e Scandicci in trasferta

Classico testacoda a Perugia, dove le padrone di casa – invischiate nella lotta salvezza – ricevono la corazzata Prosecco Doc Imoco. Santarelli, tecnico delle Pantere, dà appuntamento ai conoscenti: “Tornano le lunghe trasferte, avremo un periodo di lunghi spostamenti per affrontare tutte le competizioni. Perugia è la squadra di A1 più vicina alla mia Foligno, avrò modo di vedere amici e parenti, sarà bellissimo”. Fuori casa pure Scandicci, di scena contro un’altra pericolante: Macerata. “Dobbiamo metterci bene in testa una cosa: questa partita – e non solo la partita, ma ogni set e ogni pallone – serve per la nostra crescita”, il monito del coach in seconda delle toscane, Kantor.

Volley, per Egonu e Milano il derby contro Busto Arsizio

Sfida importante anche per la terza forza del torneo, Milano, che affronta in casa Busto Arsizio, che vive un buon momento. “Affronteremo una Busto Arsizio che viene da una serie positiva”, osserva Rebecca Piva, punto di forza della squadra di Paola Egonu. “Dovremo aggredire l’avversario e dimostrare il nostro gioco sin dall’inizio. Questo è l’atteggiamento con cui dovremo scendere in campo”. Tra le altre partite, derby insidioso anche per l’Igor Novara di Lollo Bernardi, di scena a Cuneo. Per Chieri, che contende la terza posizione proprio a Milano e a Novara, la sfida sul campo del neopromosso Omag San Giovanni.

Serie A1, programma 12ma giornata

Cuneo-Novara (29/11 ore 15.30 – Rai Sport e VBTV)

Perugia-Conegliano (29/11 ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Monviso-Vallefoglia (30/11 ore 15.30 – Rai Sport e VBTV)

Milano-UYBA (30/11 ore 17 – DAZN e VBTV)

San Giovanni-Chieri (30/11 ore 17 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Bergamo (30/11 ore 17 – VBTV)

Macerata-Scandicci (30/11 ore 17 – VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano** 37 punti

Scandicci** 31

Milano* 26

Chieri, Novara 23

UYBA* 16

Il Bisonte Fi, Vallefoglia 13

Cuneo 12

Bergamo, Macerata 11

Perugia, Monviso** 10

San Giovanni 7

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (6-7/12)

Monviso-Conegliano 0-3 già giocata

Scandicci-Milano 3-0 già giocata

Macerata-Bergamo (6/12 ore 21 – Rai Sport e VBTV)

Novara-Il Bisonte Fi (7/12 ore 16 – DAZN e VBTV)

UYBA-San Giovanni (7/12 ore 17 – VBTV)

Chieri-Perugia (7/12 ore 17 – DAZN e VBTV)

Vallefoglia-Cuneo (7/12 ore 17 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.