Volley femminile, Antropova e Gabi ai Mondiali contro le brasiliane, Egonu chiude la giornata di A1 a Bergamo

Weekend intenso tra le fasi finali del torneo iridato a San Paolo e la prima di ritorno del massimo campionato italiano: le partite in programma e il punto della situazione.

Weekend di grande volley dall’una e dall’altra parte del mondo. Due squadre italiane, Conegliano e Scandicci, vanno a caccia del titolo iridato nelle fasi finali del Mondiale per Club in corso in Brasile. Avversari ostici per Gabi, Antropova e le loro compagne, chiamate ad affrontare due formazioni di casa. In Italia, intanto, si gioca regolarmente la prima giornata del girone di ritorno. Cinque le partite in programma, visto che le Pantere e le toscane – naturalmente – avevano anticipato il proprio impegno. Il gran finale a Bergamo, dove nel primetime domenicale è previsto un super derby tra le padrone di casa e il Numia Vero Volley Milano di Egonu.

Mondiali, in campo Conegliano e Scandicci

Dopo aver fatto filotto nella fase a gironi, le squadre italiane devono superare lo scoglio delle semifinali a San Paolo. Alle 17 di sabato 13 dicembre tocca a Kate Antropova, Brenda Castillo e allo Scandicci contro il Dentil Praia, squadra che ha chiuso al secondo posto il gruppo B alle spalle di Conegliano. Proprio le Pantere, alle 20.30, scendono in campo contro l’Osasco, altro team di casa. Una sorta di derby del cuore per Gabi, anche se c’è ansia per le condizioni di Sarah Fahr. Il Dream Team di Santarelli ha vinto in tre set tutte le partite del gruppo, le brasiliane si sono arrese a Scandicci e hanno lasciato un punto allo Zhetysu, squadra kazaka. Finali domenica: alle 17 per il terzo, alle 20.30 per il primo posto.

Volley, Serie A1: si gioca la prima di ritorno

In A1 si parte con l’anticipo tra Chieri, terza al termine del girone d’andata e Firenze: piemontesi lanciatissime, con le azzurre Nervini e Degradi sugli scudi. Impegno casalingo anche per Novara: la squadra di Lollo Bernardi riceve il fanalino di coda San Giovanni. Punti pesanti in palio in ottica salvezza tra Cuneo e Macerata, mentre Vallefoglia cerca lo scatto playoff contro Perugia. Gran finale con Bergamo-Milano. Egonu e compagne puntano al colpaccio in una partita speciale per Lanier, grande ex: “Sono molto felice di tornare a Bergamo e di giocare contro un club che ha un valore speciale per me. Non vedo l’ora di scendere in campo alla Choruslife Arena: è un palazzetto dove ho già giocato lo scorso anno ed è stato pazzesco”.

Serie A1, programma 14ma giornata

Conegliano-UYBA 3-2 (giocata il 19/11)

Scandicci-Monviso 3-1 (giocata il 19/11)

Chieri-Il Bisonte Fi (13/12 ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

Vallefoglia-Perugia (14/12 ore 17 – VBTV)

Novara-San Giovanni (14/12 ore 17 – VBTV)

Cuneo-Macerata (14/12 ore 17 – VBTV)

Bergamo-Milano (14/12 ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano* 40 punti

Scandicci* 34

Chieri, Novara, Milano 29

UYBA* 19

Vallefoglia 18

Bergamo 15

Il Bisonte Fi, Macerata 13

Cuneo 12

Monviso* 11

Perugia 10

San Giovanni 7

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (20/12)

Cuneo-Conegliano (ore 19.30 – DAZN e VBTV)

Milano-Chieri (ore 20 – DAZN e VBTV)

UYBA-Novara (ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

Monviso-Macerata (ore 20.30 – VBTV)

Perugia-Scandicci (ore 20.30 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Vallefoglia (ore 20.30 – VBTV)

San Giovanni-Bergamo (ore 20.30 – VBTV)

