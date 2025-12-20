Volley femminile: Conegliano e Santarelli mettono a tacere le polemiche, Egonu si prende la rivincita con Chieri, Scandicci non sbaglia

La 15esima giornata di serie A1 femminile vede il ritorno a successo delle campionesse d’Italia di Conegliano con Santarelli che risponde alle voci di un possibile addio. Egonu trascina Milano alla vittoria, tutto facile per Scandicci

Conegliano non ha alcuna intenzione di cedere lo scettro. La sconfitta nel Mondiale per club sembra aver acceso ancora di più la fiamma delle venete che tornano a ruggire anche nel match a Cuneo. Nel 15esimo turno della serie A1 di volley fmminile vincono anche Milano e Scandicci.

La risposta di Conegliano e Santarelli

Una sconfitta è diventata qualcosa di rarissimo in casa Conegliano. E il ko nel Mondiale per club con la squadra di Santarelli che si è inchinata alla Savino Del Bene Scandicci ha fatto notizia. Al punto che subito dopo il ko nella finale giocata a San Paolo, si è parlato addirittura di un possibile addio di Santarelli alla panchina della squadra venete. Le voci che lo volevano in “esodo” insieme a tante big della serie A italiana verso la Turchia però sono state smentite dal diretto interessato che poi ha risposto (grazie alle sue giocatrici) sul campo. Contro Cuneo, la Imoco ha messo sul parquet una prestazione dominante con una netta vittoria per 3-0 (in poco più di un’ora di gioco) con una splendida prova di collettivo esaltata da Haak e Daalderop.

Milano dominante nel segno di Egonu

Tutto facile anche per la Numia Vero Milano. Paola Egonu e compagne non vogliono perdere terreno dalle prime della classe e contro Chieri mettono in campo una prestazione solidissima. Una partita che sapevca anche un po’ di rivincita per Milano che all’andato si era lasciata sorprendere dalla formazione piemontese. Stavolta Danesi e compagne non hanno lasciato per strada neanche le briciole. Le ragazze di Gaspari hanno dominato il match sin dalle prime battute con un 3-0 che non ha lasciato scampo a Chieri e la solita prestazione show di Egonu autrice di 21 punti.

Scandicci non sbaglia, Novara che fatica

Le campionesse del mondo della Savino Del Bene Scandicci non sbagliano e sotto il segno della solita Antropova hanno vita facile anche a Perugia battuta con un netto 3-0. Gara dalle grandi emozioni quella vinta della Balducci Macerata contro Monviso, così come è molto significativo il successo di San Giovanni in Marigano contro Bergamo. Deve sudare invece fino alla fine Novara per riuscire a conquistare la vittoria sul campo della Uyba con un successo al quinto set dopo una vera e propria battaglia.

Serie A1 femminile, i risultati della 15esima giornata

Questi i risultati della 154esima giornata della serie A1 di volley femminile e la classifica aggiornate

Cuneo-Conegliano 0-3

Milano-Chieri 3-0

UYBA-Novara 2-3

Monviso-Macerata 2-3

Perugia-Scandicci 0-3

Il Bisonte Firenze-Vallefoglia 1-3

San Giovanni-Bergamo 3-1

La classifica

Conegliano 43, Scandicci 37, Novara 37, Milano 34, Chieri 32, Vallefoglia 23, Uyba 20, Macerata e Bergamo 16, Cuneo 14, Monviso 12, Perugia 11, San Giovanni 10.