Volley femminile: Santarelli netto su Orro e addio a Conegliano, Egonu contro Chieri, Antropova a Perugia

Il tecnico delle Pantere smentisce le voci sul possibile approdo al Fenerbahce, la squadra di Alessia, sorte dopo la sconfitta al Mondiale. In Serie A1 si gioca la 15ma giornata.

Dopo la parentesi “mondiale”, col trionfo di Scandicci e il clamoroso flop in finale di Conegliano, torna la Serie A1 di volley femminile con la 15ma giornata, la seconda del girone di ritorno, interamente fissata nella serata di sabato 20 dicembre. Il big match vede in campo Milano e Chieri, che si battono per il quarto posto (ma il secondo è una manciata di punti più su). Conegliano va a Cuneo, Scandicci a Perugia, mentre Novara affronta una trasferta insidiosa sul campo di Busto Arsizio. In coda quasi uno spareggio tra Monviso e Macerata, mentre Firenze e San Giovanni si giocano tanto in casa contro due formazioni da playoff, Vallefoglia e Bergamo.

Santarelli fa chiarezze sulle voci sul Fenerbahce

A segnare la vigilia sono state soprattutto le voci sul possibile divorzio tra Santarelli e Conegliano. Il tecnico delle Pantere e della Nazionale turca accostato con insistenza al Fenerbahce, il team di Alessia Orro. “Sono l’allenatore dell’Imoco e sono felicissimo”, le parole del marito di Moki De Gennaro al Gazzettino. “Non ho ricevuto nessuna offerta, né ho pensato ad altro che Conegliano e la nazionale turca. Queste sono grandissime bufale, messe in giro solo per innervosire l’ambiente. Qui abbiamo costruito qualcosa di straordinario, lo sento come un progetto mio. Non ho mai pensato ai soldi, ma a ciò che fosse meglio per me: restare a Conegliano. Abbiamo perso due trofei, adesso testa bassa e si lavora per migliorare”.

Serie A1: Egonu contro Degradi e Nervini

Grande attesa, intanto, per il match tra Milano e Chieri. “La gara di andata è stata molto combattuta: spero in un risultato diverso, a nostro favore e a punteggio pieno, ma sappiamo di affrontare una squadra che lavora bene”, le parole di Anna Danesi, star della Numia Vero Volley. Le campionesse mondiali di Scandicci giocano a Perugia: “Adesso la testa deve essere subito rivolta al campionato, perché mentre eravamo impegnati nel Mondiale per Club le nostre inseguitrici e le squadre che, insieme a noi, si contendono le prime posizioni in classifica hanno continuato a macinare punti“, il monito di coach Marco Gaspari.

Serie A1, programma 15ma giornata (20/12)

Cuneo-Conegliano (ore 19.30 – DAZN e VBTV)

Milano-Chieri (ore 20 – DAZN e VBTV)

UYBA-Novara (ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

Monviso-Macerata (ore 20.30 – VBTV)

Perugia-Scandicci (ore 20.30 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Vallefoglia (ore 20.30 – VBTV)

San Giovanni-Bergamo (ore 20.30 – VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano 40 punti

Novara* 35

Scandicci 34

Chieri 32

Milano 31

Vallefoglia 20

UYBA 19

Bergamo 16

Cuneo, Macerata 14

Il Bisonte Fi 13

Perugia, Monviso* 11

San Giovanni 7

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (23/12)

Chieri-Novara (ore 19.30 – DAZN e VBTV)

Vallefoglia-Milano (0re 20 – DAZN e VBTV)

Bergamo-UYBA (ore 20.30 – VBTV)

Monviso-Perugia (ore 20.30 – Rai e VBTV)

Macerata-Il Bisonte Fi (ore 20.30 – VBTV)

Conegliano-San Giovanni (ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Scandicci-Cuneo (ore 20.30 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.