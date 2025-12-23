Volley, A1: Antropova fa festa con Cuneo, Fahr torna contro San Giovanni, Egonu riempie l'astronave di Pesaro

In campo nell'antivigilia di Natale per la terza di ritorno del massimo campionato femminile: Santarelli recupera la sua centrale, Scandicci gioca in casa, Milano e Novara fuori.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Come la Premier League di calcio, anche il massimo campionato di volley femminile (che è un po’ la Premier League di questo sport) non si ferma durante le festività, anzi moltiplica impegni e appuntamenti. Nella serata dell’antivigilia di Natale , infatti, è in programma la sedicesima giornata, la terza del girone di ritorno. Che propone diversi confronti interessanti, sia per quanto riguarda la lotta al vertice sia per quel che concerne la bagarre per i playoff e per evitare la retrocessione. In campo tutte le big: Conegliano riceve il fanalino di coda San Giovanni, le campionesse mondiali di Scandicci fanno festa in casa coi propri tifosi ospitando Cuneo, mentre Milano e Novara affrontano rispettivamente Vallefoglia e Chieri.

Volley: che festa per Antropova, anche Moki in casa

Dopo il trionfo mondiale, finalmente Scandicci torna a giocare in casa e lo fa affrontando Cuneo, che all’andata le inflisse un clamoroso 3-0. “Si riparte in questo rush finale dell’anno solare contro un’avversaria che ricordiamo bene”, l’ammissione di coach Gaspari. “Quella sconfitta maturata in tre set non è stata dimenticata, ed è giusto che sia così”. Oltre ad Antropova e compagne, anche le Pantere di Conegliano giocano in casa: al PalaVerde arriva San Giovanni per il più classico dei testa-coda. “La squadra sta bene, stiamo recuperando tutti i pezzi, compresa Sarah Fahr”, annuncia il tecnico Santarelli. “Piano piano torneremo al completo per giocarci al meglio tutte le competizioni in ballo nelle prossime settimane”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A1: Egonu sfida Vallefoglia, c’è Chieri-Novara

Impegno in trasferta invece per Egonu e per Milano, attese dal match della Vitifrigo Arena (la cosiddetta “Astronave”) di Pesaro contro l’insidiosa Vallefoglia. “Non vedo l’ora di scendere in campo per questa partita, che segna un’altra sfida importante di una lunga serie di match che ci attende. Contro Vallefoglia non è mai facile giocare, soprattutto in trasferta”, ammette Juliette Gelin, punto di forza delle milanesi ancora scosse dal caso Li Yingying. Molto importante pure il derby piemontese tra Chieri e Novara, scontro d’alta classifica, mentre Monviso dopo la denuncia choc di Adhu Malual gioca un altro match cruciale in casa, lo spareggio salvezza contro Perugia. Ma senza i tifosi maleducati, tenuti lontano dal palazzetto.

Serie A1, programma 16ma giornata (23/12)

Chieri-Novara (ore 19.30 – DAZN e VBTV)

Vallefoglia-Milano (0re 20 – DAZN e VBTV)

Bergamo-UYBA (ore 20.30 – VBTV)

Monviso-Perugia (ore 20.30 – Rai e VBTV)

Macerata-Il Bisonte Fi (ore 20.30 – VBTV)

Conegliano-San Giovanni (ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Scandicci-Cuneo (ore 20.30 – VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano 43 punti

Scandicci, Novara* 37

Milano 34

Chieri 32

Vallefoglia 23

UYBA 20

Macerata, Bergamo 16

Cuneo 14

Il Bisonte Fi 13

Monviso* 12

Perugia 11

San Giovanni 10

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (26-27/12)

San Giovanni-Vallefoglia (26/12 ore 16 – DAZN e VBTV)

Cuneo-Monviso (26/12 ore 17 – VBTV)

Perugia-Macerata (26/12 ore 17 – VBTV)

Novara-Bergamo (26/12 ore 17 – DAZN e VBTV)

UYBA-Chieri (26/12 ore 18 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Scandicci (26/12 ore 18.30 – Rai e VBTV)

Milano-Conegliano 27/12 ore 18 – Rai e VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.