Volley femminile, Egonu-De Gennaro confronto clou della 17ma giornata: Antropova in campo a Santo Stefano

Si gioca ogni tre giorni, senza soste: tra il 26 e il 27 va in scena la 4a di ritorno del massimo campionato, con tanti derby e confronti diretti. Spicca Milano-Conegliano.

Niente soste nel volley femminile. Il campionato di A1, soprattutto la regular season, assomiglia sempre più a una “parentesi” tra una finestra per le nazionali e l’altra. E così si gioca ogni tre giorni, ininterrottamente, dai primi di ottobre a metà febbraio, quando i giochi saranno già fatti per playoff e retrocessione. In campo pure a Santo Stefano, le regine del massimo campionato. A cominciare da Antropova e dalle campionesse mondiali di Scandicci, attese dal derbyssimo in casa di Firenze. In posticipo, sabato 27, toccherà invece alle corazzate Milano e Conegliano, di scena nella supersfida dell’Allianz Cloud.

Volley, Scandicci, Chieri e Novara a Santo Stefano

È il derby toscano la sfida clou del 26 dicembre. Firenze a caccia di punti salvezza, Scandicci all’inseguimento delle Pantere. “Subito dopo la sfida contro Cuneo abbiamo messo subito la testa a Firenze, perché è un’altra partita molto importante per il nostro cammino in campionato“, la confessione del tecnico della Savino Del Bene, Marco Gaspari. “Questo è i prossimi impegni per noi sono cruciali”, è invece l’ammissione di Sara Bonifacio, punto di forza della Igor Novara che riceve Bergamo dopo il ko contro Chieri. E proprio Chieri, terza forza virtuale del torneo, affronta in trasferta Busto Arsizio. Completano il quadro San Giovanni-Vallefoglia, il derby salvezza Cuneo-Monviso e un delicato Perugia-Macerata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A1, chiude la supersfida Milano-Conegliano

Il posticipo è di lusso: alle 18 di sabato 27, con diretta Rai (oltre che in pay su VBTV), si affrontano Milano e Conegliano. Le Pantere sono a quota 16 vittorie su 16 ma hanno perso due finali, la Supercoppa proprio contro Milano e il Mondiale per Club contro Scandicci; Milano è addirittura quinta in classifica. Tra le venete potrebbe rivedersi Fahr, tenuta a riposo anche contro San Giovanni. Milano, invece, punta su Egonu. “Abbiamo mostrato alti e bassi che ci sono costati punti importanti nella corsa per recuperare terreno sulle squadre che ci precedono”, ammette il coach milanese Lavarini. “Conegliano è un avversario di valore assoluto e rappresenta ancor più uno stimolo per reagire con carattere alla sconfitta di Vallefoglia”.

Serie A1, programma 17ma giornata (26-27/12)

San Giovanni-Vallefoglia (26/12 ore 16 – DAZN e VBTV)

Cuneo-Monviso (26/12 ore 17 – VBTV)

Perugia-Macerata (26/12 ore 17 – VBTV)

Novara-Bergamo (26/12 ore 17 – DAZN e VBTV)

UYBA-Chieri (26/12 ore 18 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Scandicci (26/12 ore 18.30 – Rai e VBTV)

Milano-Conegliano 27/12 (ore 18 – Rai e VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano 46 punti

Scandicci 40

Novara* 37

Chieri 35

Milano 34

Vallefoglia 26

UYBA 20

Bergamo 19

Macerata 17

Il Bisonte Fi, Monviso* 15

Cuneo 14

Perugia 11

San Giovanni 10

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (3-4/1)

Macerata-Milano (3/1 ore 18 – VBTV)

Perugia-Cuneo (3/1 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Vallefoglia-UYBA (4/1 ore 16 – DAZN e VBTV)

Monviso-Il Bisonte Fi (4/1 ore 17 – DAZN e VBTV)

Bergamo-Chieri (4/1 ore 17 – VBTV)

Scandicci-San Giovanni (4/1 ore 17 – VBTV)

Conegliano-Novara (4/1 ore 18 – Rai e VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.