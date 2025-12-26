Volley femminile, Egonu-De Gennaro confronto clou della 17ma giornata: Antropova in campo a Santo Stefano

Niente soste nel volley femminile. Il campionato di A1, soprattutto la regular season, assomiglia sempre più a una “parentesi” tra una finestra per le nazionali e l’altra. E così si gioca ogni tre giorni, ininterrottamente, dai primi di ottobre a metà febbraio, quando i giochi saranno già fatti per playoff e retrocessione. In campo pure a Santo Stefano, le regine del massimo campionato. A cominciare da Antropova e dalle campionesse mondiali di Scandicci, attese dal derbyssimo in casa di Firenze. In posticipo, sabato 27, toccherà invece alle corazzate Milano e Conegliano, di scena nella supersfida dell’Allianz Cloud.
Volley, Scandicci, Chieri e Novara a Santo Stefano
È il derby toscano la sfida clou del 26 dicembre. Firenze a caccia di punti salvezza, Scandicci all’inseguimento delle Pantere. “Subito dopo la sfida contro Cuneo abbiamo messo subito la testa a Firenze, perché è un’altra partita molto importante per il nostro cammino in campionato“, la confessione del tecnico della Savino Del Bene, Marco Gaspari. “Questo è i prossimi impegni per noi sono cruciali”, è invece l’ammissione di Sara Bonifacio, punto di forza della Igor Novara che riceve Bergamo dopo il ko contro Chieri. E proprio Chieri, terza forza virtuale del torneo, affronta in trasferta Busto Arsizio. Completano il quadro San Giovanni-Vallefoglia, il derby salvezza Cuneo-Monviso e un delicato Perugia-Macerata.
Serie A1, chiude la supersfida Milano-Conegliano
Il posticipo è di lusso: alle 18 di sabato 27, con diretta Rai (oltre che in pay su VBTV), si affrontano Milano e Conegliano. Le Pantere sono a quota 16 vittorie su 16 ma hanno perso due finali, la Supercoppa proprio contro Milano e il Mondiale per Club contro Scandicci; Milano è addirittura quinta in classifica. Tra le venete potrebbe rivedersi Fahr, tenuta a riposo anche contro San Giovanni. Milano, invece, punta su Egonu. “Abbiamo mostrato alti e bassi che ci sono costati punti importanti nella corsa per recuperare terreno sulle squadre che ci precedono”, ammette il coach milanese Lavarini. “Conegliano è un avversario di valore assoluto e rappresenta ancor più uno stimolo per reagire con carattere alla sconfitta di Vallefoglia”.
Serie A1, programma 17ma giornata (26-27/12)
- San Giovanni-Vallefoglia (26/12 ore 16 – DAZN e VBTV)
- Cuneo-Monviso (26/12 ore 17 – VBTV)
- Perugia-Macerata (26/12 ore 17 – VBTV)
- Novara-Bergamo (26/12 ore 17 – DAZN e VBTV)
- UYBA-Chieri (26/12 ore 18 – VBTV)
- Il Bisonte Fi-Scandicci (26/12 ore 18.30 – Rai e VBTV)
- Milano-Conegliano 27/12 (ore 18 – Rai e VBTV)
Volley femminile, la classifica
- Conegliano 46 punti
- Scandicci 40
- Novara* 37
- Chieri 35
- Milano 34
- Vallefoglia 26
- UYBA 20
- Bergamo 19
- Macerata 17
- Il Bisonte Fi, Monviso* 15
- Cuneo 14
- Perugia 11
- San Giovanni 10
*1 partita in più
A1 femminile, prossimo turno (3-4/1)
- Macerata-Milano (3/1 ore 18 – VBTV)
- Perugia-Cuneo (3/1 ore 20.30 – Rai e VBTV)
- Vallefoglia-UYBA (4/1 ore 16 – DAZN e VBTV)
- Monviso-Il Bisonte Fi (4/1 ore 17 – DAZN e VBTV)
- Bergamo-Chieri (4/1 ore 17 – VBTV)
- Scandicci-San Giovanni (4/1 ore 17 – VBTV)
- Conegliano-Novara (4/1 ore 18 – Rai e VBTV)
Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.