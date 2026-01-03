Volley femminile, Egonu vuol cancellare il flop di coppa: big match De Gennaro-Tolok, Antropova sfida l'ultima

Torna il campionato di A1 col primo turno del 2026: Milano a Macerata dopo l'eliminazione dal torneo tricolore, supersfida Conegliano-Novara, Scandicci riceve San Giovanni.

Dopo la parentesi di Coppa Italia, con la promozione alle Final Four di Torino di Conegliano, Scandicci, Chieri e Novara, il volley femminile riassapora il gusto del campionato col primo turno del 2026. Si gioca la quinta di ritorno e i punti iniziano a scottare sul serio, visto che tra un mesetto e mezzo sarà già tempo di verdetti finali con la griglia playoff e con la definizione delle due retrocesse in A2. La prima a scendere in campo nel weekend è Paola Egonu col suo Numia Vero Volley Milano, di scena a Macerata. Domenica tocca ad Antropova e alle campionesse mondiali di Scandicci, contro il fanalino di coda San Giovanni, e al big match Conegliano-Novara.

Serie A1, Egonu a Macerata dopo l’eliminazione

Come reagirà Milano alla dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia patita pochi giorni fa per mano di Novara? Finora il sestetto di Lavarini ha alternato prestazioni magiche, come quella valsa il successo su Conegliano, a prove profondamente negative, come il rovescio patito in casa di Vallefoglia. A parlare prima della trasferta nelle Marche è Francesca Bosio: “Sarà una partita da affrontare con la giusta attenzione, perché giocare in casa loro non è semplice. Dovremo scendere in campo con il giusto livello di concentrazione ed essere brave a rimanere focalizzate su quello che succede nella nostra metà campo. Sarà importante aggredirle a partire dalla battuta e, soprattutto, ritrovare il nostro gioco nella fase di muro-difesa“.

Volley: c’è Conegliano-Novara, Chieri a Bergamo

La sfida clou della domenica vede di fronte Conegliano e Novara. “Un avversario fortissimo con grandi attaccanti e tante alternative, aver recuperato tutti i pezzi rende loro una squadra ancora più temibile”, mette in guardia Santarelli, coach delle Pantere, che sente molto il confronto col collega Bernardi. Per Antropova, invece, il fanalino di coda San Giovanni: “Ci troveremo di fronte a una squadra che è cambiata, avendo acquistato due nuove giocatrici, con Zhuang che sta dimostrando di essere una giocatrice di altissimo livello“, il monito di Gaspari, tecnico di Scandicci. Per Chieri, terza forza virtuale del torneo, insidiosa trasferta a Bergamo, rivitalizzato da coach Cervellin che ha preso il posto di Parisi.

Serie A1, programma 18ma giornata

Macerata-Milano (3/1 ore 18 – VBTV)

Perugia-Cuneo (3/1 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Vallefoglia-UYBA (4/1 ore 16 – DAZN e VBTV)

Monviso-Il Bisonte Fi (4/1 ore 17 – DAZN e VBTV)

Bergamo-Chieri (4/1 ore 17 – VBTV)

Scandicci-San Giovanni (4/1 ore 17 – VBTV)

Conegliano-Novara (4/1 ore 18 – Rai e VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano 46 punti

Scandicci 43

Novara* 39

Chieri 38

Milano 37

Vallefoglia 29

UYBA, Bergamo 20

Macerata 19

Cuneo 17

Il Bisonte Fi, Monviso* 15

Perugia 12

San Giovanni 10

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (10-11/1)

Novara-Monviso 3-1 (già giocata il 10/12)

San Giovanni-Macerata (10/1 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Chieri-Conegliano (11/1 ore 16 – DAZN e VBTV)

UYBA-Scandiccci (11/1 ore 17 – DAZN e VBTV)

Milano-Perugia (11/1 ore 17 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Cuneo (11/1 ore 17 -VBTV)

Bergamo-Vallefoglia (11/1 ore 17 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.