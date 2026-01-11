Conegliano fatica con Chieri, Antropova rosicchia un punto, Egonu è terza: in Turchia Orro battuta da Mazzanti

Sesta giornata di ritorno nel massimo campionato: le Pantere la spuntano al 5° set in Piemonte, Scandicci e Milano senza problemi su Busto Arsizio e Perugia. Sorpresa a Istanbul.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Un altro punto lasciato da Conegliano, oppure l’ennesima vittoria di una squadra che non molla mai? Dipende se si vuol guardare il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Lo squadrone di Santarelli passa a Chieri dopo una battaglia protrattasi per cinque set, ma vede avvicinarsi pericolosamente Antropova e Scandicci, a segno in scioltezza sul non facile campo di Busto Arsizio. Al terzo posto irrompe Milano, che sfrutta il calendario favorevole liquidando in tre set la pratica Perugia. In zona playoff prosegue la scalata di Vallefoglia, in coda vittorie preziose per Macerata e Firenze.

Volley: Conegliano rischia ma passa a Chieri

Partita bellissima a Chieri, con le padrone di casa capaci di rispondere punto su punto alle Pantere e di portarsi avanti sul 2-1 (25-22, 21-25 e 25-17 i parziali). È Haak, con 21 punti, a tirare fuori dai guai le venete, ben supportata da Gabi (19) e Zhu Ting (17). Conegliano prima pareggia i conti sul 18-25 nel quarto, poi si aggiudica il match sul 12-15 nel quinto. Tra le fila di Chieri 21 punti per un’ottima Nervini e per Nemeth. “È stata tostissima oggi, una partita davvero difficile. Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo commesso troppi errori, Chieri ha giocato molto bene. Sono contenta lo stesso, anche se non abbiamo giocato al nostro livello abbiamo vinto”, l’analisi di Isabelle Haak, MVP della partita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A1: successi per Antropova ed Egonu

Tutto facile per Scandicci a Busto Arsizio. Antropova gioca una partita “normale” (10 punti per Kate), tanto a fare la differenza ci pensa una scatenata Franklin, autrice di 16 punti. “Abbiamo avuto un momento solo di difficoltà, all’inizio della gara, perché dopo aver affrontato il VakifBank e giocato contro i giocatrici molto alte, dovevamo abituarci ad avversarie con altezze diverse“, l’analisi di Kantor, vice di Gaspari. Netto anche il 3-0 di Milano su Perugia, con 18 punti di Egonu e 17 di Piva. “Nel terzo set abbiamo avuto un leggero calo, ma ci siamo subito riprese e abbiamo chiuso la gara”, l’ammisione della milanese Sartori.

Impresa Mazzanti contro Orro, vince Sylla

In Turchia, intanto, la Sultanlar Ligi va avanti e di tanto in tanto riserva qualche sorpresa. Come quella regalata dalla clamorosa impresa del Turk Hava Yollari, la squadra guidata da alcune settimane dall’ex CT azzurro Davide Mazzanti, a spese di una corazzata del calibro del Fenerbahce, il sestetto dove milita Alessia Orro. Nonostante i tre punti all’attivo, la palleggiatrice azzurra è finita prima in panchina insieme a Melissa Vargas, poi ko: 3-2. Un risultato inatteso, costato feroci critiche al tecnico italiano del “Fener”, Marcello Abbondanza. Vittoria invece per Myriam Sylla, che con 15 punti ha guidato il suo Galatasaray al 3-1 sul Kuzeyboru.

Serie A1, risultati 19ma giornata

Novara-Monviso 3-1

San Giovanni-Macerata 2-3

Chieri-Conegliano 2-3

UYBA-Scandiccci 0-3

Milano-Perugia 3-0

Il Bisonte Fi-Cuneo 3-0

Bergamo-Vallefoglia 2-3

Volley femminile, la classifica

Conegliano 51 punti

Scandicci 49

Milano 43

Chieri 41

Novara 39

Vallefoglia 34

Bergamo 22

Il Bisonte Fi, Macerata 21

Cuneo, UYBA 20

Monviso 15

Perugia 12

San Giovanni 11

A1 femminile, prossimo turno (17/1)

Cuneo-San Giovanni (ore 19.30 – DAZN e VBTV)

Scandicci-Novara (ore 20 – DAZN e VBTV)

Macerata-UYBA (ore 20.30 – VBTV)

Monviso-Milano (ore 20.30 – VBTV)

Chieri-Vallefoglia (ore 20.30 – VBTV)

Perugia-Il Bisonte Fi (ore 20.30 – Rai e VBTV)

Conegliano-Bergamo (ore 20.30 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.