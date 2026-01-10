Volley femminile, 19ma giornata: De Gennaro rischia a Chieri, trappola per Antropova, turno comodo per Egonu

Sesta giornata di ritorno nel massimo campionato: il big match è in Piemonte tra la terza e la prima in classifica, possono approfittarne Scandicci e Milano.

Dopo la parentesi europea, è di nuovo tempo di campionato. In Serie A1 di volley femminile si gioca la 19ma giornata, la sesta di ritorno, che in realtà ha già avuto un prologo, il match tra Novara e Monviso che si è disputato addirittura a dicembre. Sei, dunque, le partite in programma nel weekend e a spiccare è il big match tra la terza e la prima in classifica: Chieri contro Conegliano. Per Scandicci, che insegue le Pantere a tre punti, la trasferta di Busto Arsizio. Sulla carta il compito meno duro è quello che attende Egonu e Milano, in casa contro Perugia che occupa la penultima posizione in classifica. Apre il turno lo scontro salvezza San Giovanni-Macerata, spareggio playoff tra Firenze e Cuneo mentre Vallefoglia va a Bergamo.

Volley: Conegliano di scena a Chieri, Scandicci a Busto

“La partita contro Chieri sarà molto difficile, perché la Reale Mutua Fenera non è più una sorpresa del nostro campionato, anzi”, mette in guarda il coach di Conegliano, Daniele Santarelli. “Siamo pronte alla battaglia perchè sarebbe importante per noi tornare a casa con il bottino pieno”, la certezza del “mago” gialloblu. Anche Scandicci rischia su un campo caldo come Busto Arsizio. “Ricorderò alle mie giocatrici che l’anno scorso Busto Arsizio fu la nostra Cuneo, ovvero venimmo battute a sorpresa”, fa sapere il tecnico della squadra che si è aggiudicata il titolo mondiale per club, Marco Gaspari.

Serie A1: Milano riceve Perugia per blindare il 3° posto

Degli scontri diretti delle altre big e del turno di riposo di Novara può approfittare Milano, che attende la visita della pericolante Perugia. “In questo inizio anno abbiamo affrontato le trasferte a Macerata e a Istanbul, dunque veniamo da un’intera settimana di viaggio e in queste condizioni non sempre è facile performare“, spiega Emma Cagnin, punto di forza del sestetto milanese. “Contro Perugia non dovremo abbassare la guardia: lottiamo per due obiettivi diversi ed entrambe le squadre vanno a caccia di punti importanti. Dovremo esprimere il nostro miglior gioco in modo da approfittare di una classifica che si sta smuovendo“.

Serie A1, programma 19ma giornata (10-11/1)

Novara-Monviso 3-1 (già giocata il 10/12)

San Giovanni-Macerata (10/1 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Chieri-Conegliano (11/1 ore 16 – DAZN e VBTV)

UYBA-Scandiccci (11/1 ore 17 – DAZN e VBTV)

Milano-Perugia (11/1 ore 17 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Cuneo (11/1 ore 17 -VBTV)

Bergamo-Vallefoglia (11/1 ore 17 – VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano 49 punti

Scandicci 46

Chieri, Milano 40

Novara* 39

Vallefoglia 32

Bergamo 21

Cuneo, UYBA 20

Macerata 19

Il Bisonte Fi 38

Monviso* 15

Perugia 12

San Giovanni 10

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (17/1)

Cuneo-San Giovanni (ore 19.30 – DAZN e VBTV)

Scandicci-Novara (ore 20 – DAZN e VBTV)

Macerata-UYBA (ore 20.30 – VBTV)

Monviso-Milano (ore 20.30 – VBTV)

Chieri-Vallefoglia (ore 20.30 – VBTV)

Perugia-Il Bisonte Fi (ore 20.30 – Rai e VBTV)

Conegliano-Bergamo (ore 20.30 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.