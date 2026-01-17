Antropova trascina Scandicci, ma Conegliano torna a +3 e De Gennaro gongola: super Egonu, vince Milano

Sabato sera di grande volley, tutte le squadre insieme appassionatamente per la settima giornata di ritorno del campionato di A1 femminile: e martedì si replica con la giornata numero 21. Successi per tutte le big, da tre punti per Conegliano che travolge Bergamo, da due per Scandicci che supera Novara nel big match di giornata restituendo alle Pantere il punticino rosicchiato nel turno precedente. Consolida il terzo posto Milano, che passa in casa del Monviso, tiene il passo Chieri che regola in scioltezza l’insidiosa Vallefoglia. In coda il risultato più pesante è quello di San Giovanni, che vince a Cuneo e si porta a un solo punto dalla zona salvezza.
Volley: Antropova ed Egonu decisive
Antropova chiama, Egonu risposte. Kate è determinante nel tiratissimo 3-2 di Scandicci su Novara. Ventun punti per l’opposta di origini russe, più pesanti dei 29 di Tolok, la miglior realizzatrice di Novara e del match. Le toscane scappano sul 2-0, le piemontesi reagiscono e si riportano in parità, dopo un quarto set chiuso ai vantaggi. Ma al quinto è decisiva la maggior lucidità delle padrone di casa. Ventun punti anche per Egonu nella rimonta (1-3) di Milano sul campo di Monviso. Paoletta soddisfatta a fine gara: “Giocare in questo palazzetto è veramente difficile. Sono fiera di come ci siamo riprese nel secondo set ritrovando il nostro sistema”.
Serie A1: Conegliano travolge Bergamo
Haak festeggia il rinnovo con Conegliano firmando i 17 punti che trascinano le gialloblu al netto successo su Bergamo. Vittoria che riporta a tre le lunghezze di vantaggio della formazione di Santarelli su Scandicci. “Credo che abbiamo fatto davvero una bella partita di squadra, abbiamo difesa molto bene e siamo riuscite ad imporci, giocando anche una buona pallavolo”, l’analisi della signora Santarelli, vale a dire Moki De Gennaro. “Felice del titolo di MVP, ma sono ancora più contenta per la vittoria della squadra, anche se in alcuni momenti potevamo fare meglio, complessivamente abbiamo fatto una bella prova”.
Serie A1, risultati 20ma giornata
- Cuneo-San Giovanni 0-3
- Scandicci-Novara 3-2
- Macerata-UYBA 0-3
- Monviso-Milano 1-3
- Chieri-Vallefoglia 3-0
- Perugia-Il Bisonte Fi 0-3
- Conegliano-Bergamo 3-0
Volley femminile, la classifica
- Conegliano 54 punti
- Scandicci 51
- Milano 46
- Chieri 44
- Novara 40
- Vallefoglia 34
- Il Bisonte Fi 24
- UYBA 23
- Bergamo 22
- Macerata 21
- Cuneo 20
- Monviso 15
- San Giovanni 14
- Perugia 12
A1 femminile, prossimo turno (20/1)
- San Giovanni-Il Bisonte Fi (ore 19.30 – DAZN e VBTV)
- Macerata-Chieri (ore 20 – DAZN e VBTV)
- UYBA-Monviso (ore 20.30 – VBTV)
- Novara-Perugia (ore 20.30 – VBTV)
- Milano-Cuneo (ore 20.30 – VBTV)
- Bergamo-Scandicci (ore 20.30 – Rai e VBTV)
- Vallefoglia-Conegliano (ore 20.30 – DAZN e VBTV)
Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.