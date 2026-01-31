Volley femminile, torna Egonu: Conegliano gioca in casa, big match Chieri-Scandicci e Novara conferma Bernardi

Si gioca la 22ma giornata di Serie A1 femminile, con scontri diretti importanti in testa e in coda: la Igor ribadisce fiducia nel tecnico dopo le discussioni dei giorni scorsi.

Dopo la parentesi Coppa Italia e una settimana molto positiva per le squadre impegnate nelle competizioni europee, è di nuovo tempo di campionato. Si gioca la 22ma giornata di Serie A1 femminile, la nona del girone di ritorno e la quintultima di stagione regolare: il tempo dei verdetti si avvicina e tutto è ancora da scrivere in testa e in coda. Guarda tutti dall’alto Conegliano, che ha un impgno sulla carta non proibitivo al PalaVerde contro Macerata. Più ostica la trasferta di Chieri per Scandicci, prima inseguitrice delle gialloblu. Milano gioca a Firenze mentre Novara, dopo le discussioni su Bernardi, riparte da Vallefoglia. Per la bassa classifica Monviso-San Giovanni è quasi uno spareggio.

Volley, turno “agevole” per le Pantere e per Milano

Per la capolista un po’ di respiro dopo tanti impegni ravvicinati e dopo il primo trofeo stagionale, la Coppa Italia. “Abbiamo trascorso due giorni di riposo, da venerdì siamo tornati in palestra a lavorare assieme. Ci serviva staccare dalla pallavolo dopo un tour de force pazzesco“, ammette coach Santarelli alla vigilia del match casalingo contro Macerata. Per Egonu e Milano c’è da difendere il terzo posto nella trasferta di Firenze. “Sono in un buon momento. È una squadra competitiva, forte in difesa e con tante soluzioni in attacco”, mette in guardia Khalia Lanier. “Per noi sarà una partita molto importante in ottica classifica. Vogliamo vincere e trovare il ritmo giusto in vista della gara di mercoledì contro l’Eczacibasi“.

Serie A1: sfida Nervini-Antropova, nota su Bernardi

Il big match di giornata vede di fronte Chieri e Scandicci, quarta e seconda forza del torneo. Di fronte, tra le altre, due azzurre campionesse del mondo: Stella Nervini e Kate Antropova. “È evidente che Chieri sia una squadra molto forte, contro cui è sempre difficile giocare. Per questo andremo a Torino con un livello di concentrazione molto alto”, assicura un’altra azzurra, la toscana Linda Nwakalor. Altra sfida molto interessante è quella tra Vallefoglia e Novara. Dopo voci e indiscrezioni su un possibile esonero di coach Bernardi, il club piemontese ha sottolineato che il contratto fino a giugno 2027 non è in discussione e che c’è unita di intenti tra tutte le componenti del club.

Serie A1, programma 22ma giornata

Cuneo-UYBA (31/1 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Monviso-San Giovanni (1/2 ore 16 – DAZN e VBTV)

Chieri-Scandicci (1/2 ore 17 – DAZN e VBTV)

Perugia-Bergamo (1/2 ore 17 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Milano (1/2 ore 17 – VBTV)

Conegliano-Macerata (1/2 ore 17 – VBTV)

Vallefoglia-Novara (1/2 ore 18 – Rai e VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano 57 punti

Scandicci 54

Milano 49

Chieri 47

Novara 43

Vallefoglia 34

Il Bisonte Fi, UYBA 24

Bergamo 22

Macerata 21

Cuneo 20

Monviso, San Giovanni 17

Perugia 12

Serie A1, il prossimo turno (7-8 febbraio)

Bergamo-Monviso (7/2 ore 19 – VBTV)

San Giovanni-Perugia (7/2 ore 21 – Rai e VBTV)

Novara-Milano (8/2 ore 16 – DAZN e VBTV)

UYBA-Il Bisonte Fi (8/2 ore 17 – VBTV)

Chieri-Cuneo (8/2 ore 17 – VBTV)

Scandicci-Conegliano (8/2 ore 17 – DAZN e VBTV)

Macerata-Vallefoglia (8/2 ore 17 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.