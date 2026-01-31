Virgilio Sport
Volley femminile, torna Egonu: Conegliano gioca in casa, big match Chieri-Scandicci e Novara conferma Bernardi

Si gioca la 22ma giornata di Serie A1 femminile, con scontri diretti importanti in testa e in coda: la Igor ribadisce fiducia nel tecnico dopo le discussioni dei giorni scorsi.

Dopo la parentesi Coppa Italia e una settimana molto positiva per le squadre impegnate nelle competizioni europee, è di nuovo tempo di campionato. Si gioca la 22ma giornata di Serie A1 femminile, la nona del girone di ritorno e la quintultima di stagione regolare: il tempo dei verdetti si avvicina e tutto è ancora da scrivere in testa e in coda. Guarda tutti dall’alto Conegliano, che ha un impgno sulla carta non proibitivo al PalaVerde contro Macerata. Più ostica la trasferta di Chieri per Scandicci, prima inseguitrice delle gialloblu. Milano gioca a Firenze mentre Novara, dopo le discussioni su Bernardi, riparte da Vallefoglia. Per la bassa classifica Monviso-San Giovanni è quasi uno spareggio.

Volley, turno “agevole” per le Pantere e per Milano

Per la capolista un po’ di respiro dopo tanti impegni ravvicinati e dopo il primo trofeo stagionale, la Coppa Italia. “Abbiamo trascorso due giorni di riposo, da venerdì siamo tornati in palestra a lavorare assieme. Ci serviva staccare dalla pallavolo dopo un tour de force pazzesco“, ammette coach Santarelli alla vigilia del match casalingo contro Macerata. Per Egonu e Milano c’è da difendere il terzo posto nella trasferta di Firenze. “Sono in un buon momento. È una squadra competitiva, forte in difesa e con tante soluzioni in attacco”, mette in guardia Khalia Lanier. “Per noi sarà una partita molto importante in ottica classifica. Vogliamo vincere e trovare il ritmo giusto in vista della gara di mercoledì contro l’Eczacibasi“.

Serie A1: sfida Nervini-Antropova, nota su Bernardi

Il big match di giornata vede di fronte Chieri e Scandicci, quarta e seconda forza del torneo. Di fronte, tra le altre, due azzurre campionesse del mondo: Stella Nervini e Kate Antropova. “È evidente che Chieri sia una squadra molto forte, contro cui è sempre difficile giocare. Per questo andremo a Torino con un livello di concentrazione molto alto”, assicura un’altra azzurra, la toscana Linda Nwakalor. Altra sfida molto interessante è quella tra Vallefoglia e Novara. Dopo voci e indiscrezioni su un possibile esonero di coach Bernardi, il club piemontese ha sottolineato che il contratto fino a giugno 2027 non è in discussione e che c’è unita di intenti tra tutte le componenti del club.

Serie A1, programma 22ma giornata

  • Cuneo-UYBA (31/1 ore 20.30 – Rai e VBTV)
  • Monviso-San Giovanni (1/2 ore 16 – DAZN e VBTV)
  • Chieri-Scandicci (1/2 ore 17 – DAZN e VBTV)
  • Perugia-Bergamo (1/2 ore 17 – VBTV)
  • Il Bisonte Fi-Milano (1/2 ore 17 – VBTV)
  • Conegliano-Macerata (1/2 ore 17 – VBTV)
  • Vallefoglia-Novara (1/2 ore 18 – Rai e VBTV)

Volley femminile, la classifica

  • Conegliano 57 punti
  • Scandicci 54
  • Milano 49
  • Chieri 47
  • Novara 43
  • Vallefoglia 34
  • Il Bisonte Fi, UYBA 24
  • Bergamo 22
  • Macerata 21
  • Cuneo 20
  • Monviso, San Giovanni 17
  • Perugia 12

Serie A1, il prossimo turno (7-8 febbraio)

  • Bergamo-Monviso (7/2 ore 19 – VBTV)
  • San Giovanni-Perugia (7/2 ore 21 – Rai e VBTV)
  • Novara-Milano (8/2 ore 16 – DAZN e VBTV)
  • UYBA-Il Bisonte Fi (8/2 ore 17 – VBTV)
  • Chieri-Cuneo (8/2 ore 17 – VBTV)
  • Scandicci-Conegliano (8/2 ore 17 – DAZN e VBTV)
  • Macerata-Vallefoglia (8/2 ore 17 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.

