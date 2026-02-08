Volley femminile, Conegliano passa a Scandicci: 41-43 nel 1° set. Milano aspetta le scuse Rai e perde a Novara

Successo in tre set per il sestetto di Santarelli su Antropova e compagne: primato blindato. Egonu cade al tie-break contro Bernardi, non si placa il "caso Petrecca".

Quartultimo atto della regular season del massimo campionato di volley femminile e giochi praticamente fatti per il primato: Conegliano ha vinto in tre set lo scontro diretto sul campo di Scandicci (da record il primo, durato addirittura 84 punti) e ha portato a sette le lunghezze di vantaggio sulle toscane. In bilico gli altri piazzamenti. Terzo posto di Milano a rischio dopo la sconfitta al tie-break a Novara, con Chieri a due soli punti. In coda scatto di San Giovanni, appese a un filo le posizioni di Monviso e Perugia. In zona playoff importante il successo di Firenze nello scontro diretto di Firenze, mentre tiene ancora banco il “caso Petrecca”, la telecronaca della cerimonia d’apertura di Milano Cortina zeppa di gaffe e dimenticanze.

Volley, Haak meglio di Antropova: Pantere in fuga

Dopo un primo set da leggenda, chiuso sul 41-43, Conegliano chiude i conti nei parziali successivi, vinti a 22 e a 20, e blinda il primo posto. Haak, autrice di 27 punti, meglio di Antropova (24). L’MVP della partita, però, è l’eterna De Gennaro. “È stata una bella gara, nel primo set è come se ne avessimo giocati due. Non abbiamo mai mollato, si è vista una bella pallavolo e un grande spettacolo tra le due squadre“, la lucida analisi di Moki. Per il coach di Scandicci Gaspari “ha vinto la squadra più forte, la squadra più fisica e quella con maggiori capacità tecniche, soprattutto nei momenti decisivi”.

Serie A1: Egonu cade ancora a Novara, Chieri risale

Alessandra Marzari, presidente della Vero Volley Milano, ha chiesto scuse formali dopo il pasticcio telecronaca: “Me le aspetto da parte della Rai e del direttore di RaiSport, che ha condotto la serata, per non avere riconosciuto le atlete della Nazionale Carlotta Cambi e la ‘nostra’ Anna Danesi, Oro olimpico e mondiale, nonché capitana dell’Italia”. A quanto ci risulta le scuse non sono arrivate e forse mai arriveranno. Intanto Egonu e compagne, forse ancora turbate per l’accaduto, hanno perso al quinto set contro la rediviva Novara proprio di Cambi. “Penso che in generale avremmo potuto fare molto meglio“, l’autocritica di Hena Kurtagic, stella delle milanesi.

Serie A1, risultati 23ma giornata

Bergamo-Monviso 3-1

San Giovanni-Perugia 3-1

Novara-Milano 3-2

UYBA-Il Bisonte Fi 1-3

Chieri-Cuneo 3-0

Scandicci-Conegliano 0-3

Macerata-Vallefoglia 1-3

Volley femminile, la classifica

Conegliano 63 punti

Scandicci 56

Milano 53

Chieri 51

Novara 48

Vallefoglia 37

Bergamo 28

Il Bisonte Fi, UYBA 27

San Giovanni 23

Macerata 21

Cuneo 20

Monviso 17

Perugia 12

Serie A1, il prossimo turno (10-11 febbraio)

Il Bisonte Fi-Conegliano (10/2 ore 19 – VBTV)

Cuneo-Bergamo (11/2 ore 19.30 – DAZN e VBTV)

Perugia-UYBA (11/2 ore 20 – DAZN e VBTV)

Milano-San Giovanni (11/2 ore 20 – VBTV)

Monviso-Chieri (11/2 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Vallefoglia-Scandicci (11/2 ore 20.30 – VBTV)

Macerata-Novara (11/2 ore 20.30 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.